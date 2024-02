Widerstand: 17.380 17.400 Unterstützung: 17.180 17.118

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

"Aus rein charttechnischer Sicht haben die Käufer das bessere Blatt, was eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 17.200 Punkte anbelangt. Erst ein Unterschreiten der oben angesprochenen Unterstützungszone - und damit wohl auch der 17.000er-Marke - dreht die charttechnische Situation wieder zu Gunsten der Bären. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands weiter aufwärts."

Nach den Nvidia-Zahlen von gestern Abend gab es heute morgen einen ordentlichen Euphorieschub: Der Index startete mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und stieg im Anschluss extrem dynamisch auf ein neues Allzeithoch im Bereich um 17.385 Punkte.

Ausblick:

Die Bewegung kurz nach neun Uhr heute Morgen hatte schon etwas von einer Kaufpanik. Panik ist in der Regel ein Anzeichen einer kurzfristigen Übertreibung. So auch im vorliegenden Fall: Im Tageschart befindet sich die heutige Tageskerze bislang komplett außerhalb (!) der Bollinger-Bänder. Die geben mithilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Basis voran gegangener Kurse an, welche Kurse in Zukunft zu erwarten sind. Die derzeitige Kurskerze liegt deutlich oberhalb dieser Bänder; ein Zeichen für eine Übertreibung.

Dies hat in der Regel nur kurz Bestand. So toll die neue KI-Welt auch sein mag (ist sie wirklich so toll?!) - das Gros der heutigen Kursbewegung dürfte in den kommenden Handelstagen wieder korrigiert werden. Die Kurse heute Vormittag sind daher unter Chance-Risiko-Aspekten keine Kaufkurse im deutschen Leitindex.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ6M4E von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.02.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.561 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DFY80X von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.02.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.022 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.