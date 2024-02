Widerstand: 17.188 17.200 Unterstützung: 17.020 17.050

Rückblick:

Nachdem im gestrigen Handelsverlauf erneut die wichtige Unterstützungszone im Bereich 17.020/50 Punkte (grün im Stundenchart unten) verteidigt werden konnte, melden sich heute Vormittag - wenn auch sehr zaghaft - die Käufer wieder zu Wort und schicken den Index zeitweise zurück über die 17.100er-Marke.

Ausblick:

Im Vorfeld der am Abend anstehenden Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings sowie der Nvidia-Quartalszahlen halten sich die Akteure im deutschen Leitindex nun schon den dritten Handelstag in Folge merklich zurück.

Aus rein charttechnischer Sicht haben die Käufer das bessere Blatt was eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 17.200 Punkte anbelangt. Erst ein Unterschreiten der oben angesprochenen Unterstützungszone - und damit wohl auch der 17.000er-Marke - dreht die charttechnische Situation wieder zu Gunsten der Bären. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands weiter aufwärts.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VM4XZ8 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 21.02.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.395 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VX0HXS von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 21.02.2024), die K.o.-Schwelle bei 18.814 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.