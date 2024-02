Die meistgehandelten Produkte: DAX stabil – Autowerte geben weiter Gas

Der DAX® startet verhalten auf hohem Niveau in den Handel und bewegt sich nahe seinem Allzeithoch. Die Stimmung am Markt ist weiter positiv, wobei immer mehr Experten vor überschwänglicher Euphorie warnen. Im weiteren Tagesverlauf stehen die Zahlen zum deutschen BIP und zum Ifo-Geschäftsklima-Index im Fokus.

Nach Angaben der Euwax sind die Investoren zunehmend vorsichtig und bereiten sich auf eine Korrektur vor. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten überwiegen Short-Produkte auf den DAX®. Mit Optionsscheinen setzen Anleger weiter auf den KI-Boom und fragen vor allem Call-Optionen auf Nvidia nach. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen steht die Rheinmetall AG weiter hoch im Kurs der Investoren. Daneben setzen die Marktteilnehmer auch bei der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Wacker Chemie und bei Nvidia auf Kurssteigerungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC5PA2 3,95 17369,06 Punkte 17746,124938 Punkte 46,95 Open End DAX ® Put HC5P9T 2,52 17369,06 Punkte 17600,41779 Punkte 75,41 Open End DAX ® Put HC5P9H 1,36 17369,06 Punkte 17484,856956 Punkte 150,17 Open End DAX ® Put HC9UX9 6,45 17369,06 Punkte 18002,34273 Punkte 27,91 Open End DAX ® Call HD26GM 5,48 17370,50 Punkte 16841,508967 Punkte 30,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2024; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37QG 1,24 17370,50 Punkte 17500,00 Punkte 135,37 12.03.2024 DAX ® Put HD1SAL 0,68 17369,50 Punkte 17200,00 Punkte 305,39 05.03.2024 Nvidia Corp. Call HC8ZYY 3,03 784,65 USD 1000,00 USD 33,43 19.06.2024 Nvidia Corp. Put HD0HCW 0,78 784,65 USD 350,00 USD 99,87 18.06.2025 Nvidia Corp. Call HD0H9S 10,17 784,65 USD 1030,00 USD 8,63 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2024; 09:29 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC5DUX 27,81 410,15 EUR 344,39488 EUR 7 Open End Münchener Rück Long HC377P 20,58 420,10 EUR 366,972421 EUR 8 Open End Wacker Chemie Long HC4MVL 2,08 97,85 EUR 65,324339 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 38,72 410,15 EUR 321,438157 EUR 5 Open End Nvidia Corp. Long HD2XKF 28,68 784,65 USD 687,393732 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2024; 09:39 Uhr;

