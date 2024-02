GNW-Adhoc: eGain stellt neue KI-Wissensfunktionen auf der Call Centre World 2024 in Berlin vor

^SUNNYVALE, Kalifornien und NEWBURY, Vereinigtes Königreich, Feb. 24, 2024 (GLOBE

NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die führende KI-Wissensplattform für Kundenbindung, hat heute bekanntgegeben, dass

das Unternehmen den eGain Knowledge Hub mit AssistGPT(TM) auf der CCW Berlin, die

vom 26. bis 29. Februar stattfindet, vorstellen wird. Von Analysten und KMWorld als Nummer 1 eingestuft, liefert eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/) präzise Antworten und personalisierte Anleitungen im Arbeitsablauf für Agenten. Die Automatisierung im Knowledge Hub wird beschleunigt durch eGain AssistGPT

(https://www.egain.com/egain-assistgpt/)(TM), eine neue generative KI-Funktion ohne

Programmieranforderungen, die Unternehmen dabei unterstützt, Wissen aus Kundengesprächen und KMU-Dokumenten aufzubauen, und zwar bis zu fünfmal schneller als Branchenbenchmarks. Das Unternehmen wird demonstrieren, wie der Knowledge Hub generative KI einsetzt, um durch radikale Aufgabenautomatisierung für Wissensautoren, Agenten und Analysten viel schneller und in großem Umfang Geschäftswert zu liefern. Zu den innovativen Fähigkeiten gehören: * Orchestrierung von Kunden-, Agenten- und Betriebserfahrungen mit generativer und konversationeller KI * digitale Omnichannel-Erlebnisse, die über eine BYO (Bring Your Own)- kompatible Architektur mit Contact Center-Systemen verbunden sind * vernetzte Analytik für Contact Center-Betrieb, Customer Journeys und Wissensoptimierung Besucher des Standes von eGain erhalten ein kostenloses Exemplar des Buches ?Knowledge Management for Dummies", einer Sonderausgabe von eGain, die von John Wiley herausgegeben wurde. Weitere Informationen * eGain AI Knowledge-Plattform: eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/) * Stand von eGain: Halle 2, Stand C3 * Breakout-Sitzung: * Thema: Knowledge Management-Missing Ingredient in Generative AI Transformation of Customer Service (Wissensmanagement - die fehlende Zutat für die generative KI-Transformation des Kundenservice) * Redner: Anthony Gray, VP, eGain EMEA * Datum, Uhrzeit und Ort: 28. Februar 2024, 16:30 Uhr MEZ, Halle 2, Speakers' Forum Über die CCW 2024 Besuchen Sie: https://www.ccw.eu/en/ Über eGain Ausgestattet mit KI und Analytics verbessert der eGain Knowledge Hub das Kundenerlebnis und reduziert die Servicekosten durch virtuelle Unterstützung, Selbstbedienung und moderne Agenten-Desktop-Tools. Besuchen Sie www.eGain.com für weitere Informationen. Medienkontakt Michael Messner 408 636 4514 press@egain.com eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. °