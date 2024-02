Gold: Abwärtstrend im Visier

Erst Tagesschlusskurse oberhalb der Marke von 2.054 US-Dollar würden eindeutige Hinweise auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an 2.075 und darüber 2.146 US-Dollar liefern und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Mittelfristig könnte darüber sogar der Bereich um 2.237 US-Dollar je Feinunze Gold in den Fokus der Händler rücken. Ein Verbleib im bisherigen Abwärtstrend wäre bis zu den aktuellen Jahrestiefs von 1.984 US-Dollar dagegen noch unproblematisch. Erst darunter würde eine fünfwellige Impulswelle mit entsprechenden Abwärtsrisiken auf 1.961 US-Dollar drohen.

Fazit

Tagesschlusskurse oberhalb von 2.054 US-Dollar würden die Chance auf eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung an 2.146 US-Dollar merklich steigern und sich für ein Long-Investment beispielshalber über das mit einem Hebel von 33,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM35CX anbieten. Die mögliche Rendite beliefe sich in diesem Fall auf 150 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 15,57 Euro. Mittelfristig könnte darüber sogar der Bereich von 2.237 US-Dollar als Ziel ausgerufen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei den Wert von 2.030 US-Dollar vorläufig allerdings noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 4,85 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren aber einige Wochen einplanen.