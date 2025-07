US-Japan-Zolldeal bremst Gold-Anstieg - Rekordhoch bleibt greifbar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz eines kleineren Rücksetzers nach dem Zolldeal zwischen den USA und Japan bleibt der Goldpreis auf Tuchfühlung zu seinem Rekordhoch. Am Mittwochmorgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zuletzt zu 3.423 US-Dollar gehandelt, nachdem der Preis in der Nacht zeitweise bis auf 3.439 Dollar gestiegen war. Damit fehlt weiterhin nicht mehr viel bis zur Bestmarke bei 3.500 Dollar aus dem April.

In der vergangenen Nacht bremste eine Einigung zwischen den USA und Japan auf ein Handelsabkommen den Anstieg des Goldpreises aber zunächst einmal aus, wie es von Marktbeobachtern. Nach Aussage von US-Präsident Donald Trump konnten sich beide Länder auf "gegenseitige" Zölle von 15 Prozent einigen. Davor hatte Trump noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert.

Zuvor hatte auch die Sorge über die Folgen der aggressiven US-Zollpolitik für eine stärkere Nachfrage nach Gold ausgelöst, das an den Märkten als sicherer Anlagehafen geschätzt wird. Nach der Einigung mit Japan gibt es unter Anlegern immer noch die Befürchtung, dass Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union scheitern könnten. Hier hatte Präsident Trump ab dem 1. August höherer Zölle angekündigt, sollte es keine Einigung geben.

Zudem sind die Renditen für Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten deutlich gefallen, was dem Goldpreis in den vergangenen Tagen ebenfalls Auftrieb verliehen hatte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt ein Rückgang der Renditen von Staatsanleihen die Nachfrage. Hintergrund für die zuletzt fallenden US-Renditen ist auch eine anhaltende scharfe Kritik von Trump am US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell und die immer wieder geäußerte Forderung des US-Präsidenten, die Zinsen zu senken.

Ein wesentlicher Treiber der Goldpreis-Rally der vergangenen Monate sind laut Experten dabei vor allem umfangreiche staatliche Käufe, etwa durch China, aber auch anderer Länder im schwierigen geopolitischen Umfeld. Allein 2025 hat der Goldpreis bereits um rund 30 Prozent zugelegt./jkr/mis/zb