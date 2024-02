NVIDIA schreibt Geschichte | Wert explodiert um 1x Coca-Cola

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Aktien von NVIDIA und META machen im Nasdaq 100 rund 60% der gesamten Jahresperformance aus. Der Börsenwert von NVIDIA ist gestern um $277 Mrd. gestiegen, was in etwa dem Marktwert von Coca-Cola oder der Bank of America entspricht. Nie zuvor ist der Wert eines Unternehmens an der Wall Street innerhalb nur eines Handelstages derart stark gestiegen. NVIDA ist mit fast $2 Bio. nun mehr Wert als der DAX oder die gesamte kanadische Wirtschaft. Neben NVIDIA stieg der Börsenwert von Meta seit Anfang Februar um nahezu $200 Mrd. Was wir an der Wall Street erleben, riecht nach einer Bubble. Obwohl Super Micro Computer gestern die Ausgabe einer $1,5 Mrd. Wandelanleihe gemeldet hat, explodierte der Kurs um über 30%. Investoren, die eine solche Anleihe kaufen, verkaufen im Gegenzug zur Absicherung normalerweise die Aktie. Mit dem boomenden Tech-Sektor, wird Reddit nun im März an die Börse gehen. Die Aktie soll mit dem Tickersymbol „RDDT“ an der New Yorker Börse gelistet werden.



00:00 Nvidia schreibt Geschichte

02:01 Super Micro

03:10 Ausblick nächste Woche (u.a. Dell, Salesforce)

05:00 Inflationsdaten im Fokus

07:05 Notenbänker zu Zinssenkungen

08:03 Überblick | Block

10:10 Live Nation

11:40 Carvana

12:54 Momentum ist da

13:45 Booking Holdings

14:27 Intuit

15:22 Warner Bros. Discovery

16:19 AT&T | Reddit IPO

