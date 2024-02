84,7 Mrd. Gründe für oder gegen Coca-Cola?

Lieber Aktiensegler,

mir ist zuletzt eine überaus interessante Kennzahl über den Weg gelaufen: Coca-Cola (WKN: 850663) hat in den vergangenen ca. 14 Jahren 84,7 Mrd. US-Dollar für Dividende an die Investoren gezahlt. Das ist natürlich bemerkenswert. Eine hohe Summe an Geld, das primär Einkommensinvestoren für sich vereinnahmen konnten.

Wobei wir erkennen: Die Tendenz ist leicht steigend. Im Börsenjahr 2023 sind insgesamt 8 Mrd. US-Dollar als Dividende gezahlt worden. Seit dem Jahre 2010 ist die Dividende je Aktie von (split-bereinigt) 0,22 US-Dollar auf den jetzigen Wert von 0,485 US-Dollar geklettert. Das bedeutet, dass es innerhalb dieses Zeitraums sogar mehr als eine Verdopplung gegeben hätte.

Dass Coca-Cola eine historisch starke Dividendenaktie ist, dürfte wohl bekannt sein. Trotzdem sind 84,7 Mrd. US-Dollar wirklich eine Menge Cash. Einkommensinvestoren sollten sich daher stets die Frage stellen: Sind das Gründe für oder gegen eine Aktie? Oder für oder gegen meine eigene Investitionsthese …?

Coca-Cola, 84,7 Mrd. US-Dollar Dividenden & Opportunitätskosten

Die große Preisfrage ist dabei stets: Was hätte Coca-Cola ansonsten mit dem Geld anfangen können? Auch im Hinblick darauf, dass die Dividende je Aktie möglicherweise kleiner ausgefallen wäre. Ein stets geringes Dividendenwachstum gehört für Einkommensinvestoren einfach dazu. Wäre die Dividende je Aktie gekürzt oder lediglich konstant gehalten worden, hätte das bei dem Dividendenkönig mit Sicherheit zu einem Vertrauensverlust geführt.

Trotzdem sind die Gedankenspiele interessant. Coca-Cola hätte mit diesem Geld auch investieren können. So zum Beispiel in die Aktie von Monster Beverage (in die man zugegebenermaßen sogar eine Position aufgebaut hat). Die Aktie von Monster Beverage zählt in den vergangenen Jahrzehnten jedoch zur erfolgreichsten Börsengeschichte. Alleine seit dem Jahre 2010 ist der Kurs dieser Aktie von etwas mehr als 2 US-Dollar auf 55 US-Dollar geklettert. Selbst heute könnte Coca-Cola den Energydrink-Anbieter noch für 84,7 Mrd. US-Dollar kaufen, die Börsenbewertung liegt bei 57,25 Mrd. US-Dollar. Rein rechnerisch dürfte der Börsenwert damals also noch nicht einmal bei 3 Mrd. US-Dollar gelegen haben.

Die Opportunitätskosten bestehen daher mindestens in entgangenen Investitionen und Renditen. Monster Beverage hätte Wachstum bringen können. Aber auch andere Möglichkeiten wären denkbar. Jedenfalls führte die Gesamtinvestition in die Dividende seit dem Zeitpunkt zu einer Gesamtdividendenrendite von ca. 90 %. Natürlich ist das kein schlechter Wert. Aber mit den vielen Mitteln konnte eben nur eine solche Rendite für die Investoren generiert werden.

Für manche: Reichte es

Warren Buffett ist vermutlich der erste Investor, für den die 84,7 Mrd. US-Dollar an Dividenden ein ausreichender Betrag gewesen sind. Seit dem Jahre 2010 dürfte er sich 8,47 Mrd. US-Dollar Dividende von Coca-Cola gesichert haben. Doch auch er ist ein Investor, der nach Opportunitätskosten fragt und in solche Richtungen denkt.

Deshalb ist die eigentliche, wesentliche Frage: Reicht mir der Ansatz des Managements, wie man sein Kapital verwendet? Für Investoren, die zum Beispiel sehr sichere Dividenden benötigen, um beispielsweise mit den Mitteln zu reinvestieren, kann die Antwort durchaus „Ja“ sein. Zumal wir gemessen an den damaligen Kursen mittlerweile ca. 8,8 % Dividendenrendite pro Jahr bekämen. Keine Frage: Auch das ist keine unattraktive Gesamtrendite, die einem Coca-Cola jedes Jahr bescheren kann. Allerdings werden dafür mittlerweile eben auch mehr als 8 Mrd. US-Dollar an Cash pro Jahr benötigt.

Als Einkommensinvestoren sollten und dürfen wir daher fragen: Was wäre wenn? In einigen Beispielen sollten wir das sogar kritisch hinterfragen. Letztlich ist es vor allem die Gesamtrendite, die zählt. Oder dass eine Aktie uns die Renditen liefert, für die wir bereit sind, den Preis eines Risikos zu bezahlen.

Auf die richtigen Prioritäten und eine bestmögliche Verwendung von Geld,

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

