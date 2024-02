ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Nestle auf 'Hold' - Ziel runter auf 106 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Nestle von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 106 Franken gesenkt. Der Zauber sei verflogen, titelte Analyst Pascal Boll in einer am Montag vorliegenden Studie zum Schweizer Nahrungsmittelproduzenten. Er habe in nächster Zeit nur wenig Zuversicht in die Aktienkurs-Entwicklung. Bei anderen Papieren im Konsumgütersektor sieht er mehr Potenzial. Das Mengenwachstum im vierten Quartal sei klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch die Prognose von Nestle sehe zurückhaltend aus. Höhere Zinsen schränkten zudem den Spielraum für Übernahmen oder Aktienrückkäufe ein./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 01:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 01:02 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------