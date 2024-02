ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Schneider Electric auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric nach der jüngsten Kursrally von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 185 auf 188 Euro angehoben. Nach dem Kursanstieg um rund 50 Prozent seit Januar 2023 würden die guten Geschäftsaussichten für Elektrotechnik mittlerweile vom Kursniveau reflektiert, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 21:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 06:00 / UTC

