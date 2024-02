Bitcoin: Mit brachialer Gewalt

Mit einem echten Knall ist der Bitcoin in die neue Woche gestartet und hat auf Tagesschlusskursbasis die zurückliegende Konsolidierung um 52.098 US-Dollar schlagartig beendet. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Rallyestufe merklich an und bietet sich für ein Investment an.

Nach dem erfolgreichen Zieleinlauf bei 52.098 US-Dollar beim Kryptopaar Bitcoin zum US-Dollar (BTC/USD) ist der Wert kurzzeitig in eine gesunde Pause übergegangen, diese dauerte annähernd zwei Wochen an.

Zu Beginn dieser Handelswoche setzt sich die seit nunmehr Ende 2022 anhaltende Erholungsbewegung weiter fort und könnte infolgedessen Kursgewinne an 59.517 und darüber sogar den Spitzenwert von 69.000 US-Dollar generieren.

Auf der Unterseite stützt natürlich der Bereich um 52.089 Punkten den Bitcoin, erst unterhalb von 50.500 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis würden sich Abschläge in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 47.712 US-Dollar bemerkbar machen, ein weiteres Ziel darunter könnte der Bereich um 44.490 US-Dollar darstellen.