Aktien Europa Schluss: EuroStoxx kaum bewegt - 'Footsie' unter Druck

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch auf hohem Niveau nahezu stagniert. Vor wichtigen Konjunkturdaten aus Europa und der weltgrößten Volkswirtschaft USA in den kommenden Tagen herrschte unter den Anlegern Zurückhaltung.

Die von der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz getriebene Rally der Technologiewerte und die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik sorgten zuletzt für eine gute Stimmung an den Aktienmärkten. In diesem Umfeld hatte der EuroStoxx am Vortag den höchsten Stand seit 2000 erreicht. Zur Wochenmitte schloss der Leitindex der Eurozone 0,04 Prozent tiefer bei 4883,77 Punkten.

Der französische Cac 40 stieg um 0,08 Prozent auf 7954,39 Zähler. Der britische FTSE 100 ("Footsie") verlor hingegen 0,76 Prozent auf 7624,98 Zähler. In London mussten die Anleger Kursverluste bei den Aktien von Reckitt und St James Place verkraften./la/he