ASML testet erfolgreich neue Generationen von Chip-Maschinen

Amsterdam (Reuters) - ASML hat bei der Entwicklung seiner neuesten Generation von Maschinen zur Herstellung von Computerchips einen ersten Test bestanden.

Der niederländische Konzern bestätigte am Mittwoch entsprechende Aussagen der Intel-Entwicklungschefin Ann Kelleher bei einer Branchenkonferenz. Der US-Halbleiterkonzern ist der erste Abnehmer des High NA EUV-Lithographiesystems.

"High NA" steht für hohe Numerische Apertur und "EUV" für extrem ultra-violettes Licht. Mit den neuen Maschinen, jede so groß wie ein Doppeldecker-Bus und mehr als 350 Millionen Dollar teuer, können feinere Schaltkreise per Laser in Siliziumscheiben gebrannt werden als mit bisherigen Geräten. Dadurch werden Computerchips kleiner und leistungsfähiger.

