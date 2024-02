BYD unter den drei Besten bei den World Car Awards 2024

Auf dem Genfer Automobilsalon am 26. Februar wurden die drei Finalisten für die World Car Awards 2024 bekannt gegeben. Die BYD-Modelle BYD SEAL und BYD DOLPHIN setzten sich gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durch und schafften es in den Kategorien "World Car of the Year" bzw. "World Urban Car" unter die ersten drei Plätze und damit in die Endrunde des Wettbewerbs. BYD schreibt Geschichte als erster und einziger chinesischer Automobilhersteller, der in der Kategorie "World Car of the Year" unter die ersten drei kommt.

Die "World Car Awards", "European Car of the Year" und "North American Car of the Year" gelten als die drei weltweit wichtigsten Auszeichnungen im Automobilbereich und sind hoch angesehen. Die "World Car Awards", die auch als "Oscars der Automobilwelt" bezeichnet werden, werden vor allem wegen ihrer Betonung internationaler Modelle gefeiert und gelten als ein mit Spannung erwartetes Ereignis in der globalen Automobilindustrie. Die außergewöhnliche Leistung von BYD unterstreicht seinen Status als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der New Energy Vehicle.

Die beiden Modelle mit ihrem unverwechselbaren Design, ihrer Spitzentechnologie und ihren robusten Sicherheitsmerkmalen weckten das Interesse von über 100 Automobilexperten aus 29 Ländern. Im Jahr 2023 erreichten der BYD SEAL und der BYD DOLPHIN Fünf-Sterne-Bewertungen in Euro NCAP- und ANCAP-Tests. Der BYD SEAL wurde außerdem für die Wahl zum Europäischen Auto des Jahres 2024 nominiert.

Als Vorreiter im Bereich der Neue-Energie-Fahrzeuge hat BYD mit über 3 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2023 einen Meilenstein erreicht und sich damit zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz bei den weltweiten Verkäufen gesichert und den Sprung in die Top Ten der globalen Automobilmarken geschafft - eine Premiere für einen chinesischen Automobilhersteller.

Bislang sind die Neue-Energie-Fahrzeuge von BYD in über 70 Ländern und Regionen auf sechs Kontinenten in mehr als 400 Städten vertreten. 2023 war BYD auf verschiedenen internationalen Märkten, darunter Thailand, Singapur, Kolumbien und Brasilien, Spitzenreiter bei den Verkäufen von Fahrzeugen mit neuer Energie, die bei den Verbrauchern großen Anklang fanden und bevorzugt wurden.

Im Einklang mit der Mission der World Car Awards, kontinuierliche Innovationen im Automobilsektor zu fördern, engagiert sich BYD für den Aufbau einer umfassenden emissionsfreien neuen Energielösung durch technologische Innovationen. Ziel ist es, das Fahrerlebnis der Verbraucher zu verbessern, das Wachstum der Branche für Neue-Energie-Fahrzeuge voranzutreiben und aktiv zum Wandel und Fortschritt der Automobilindustrie beizutragen. Mit Blick auf die Zukunft wird BYD seine Vision "Cool the Earth by 1°C" unbeirrt weiterverfolgen und die umweltfreundliche und kohlenstoffarme Transformation der Branche sowie die globale nachhaltige Entwicklung vorantreiben.

