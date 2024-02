Markus Hipp wird neuer Bereichsleiter «Vertrieb Privatkunden» der BKB

Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

28.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Bankrat der Basler Kantonalbank (BKB) hat für die Leitung des Bereichs «Vertrieb Privatkunden» eine interne Lösung gefunden und Markus Hipp (46) zum Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung der BKB ernannt. Markus Hipp übernimmt seine Funktion als Bereichsleiter «Vertrieb Privatkunden» per 1. März 2024. René Bürgisser, der den Bereich seit dem Weggang von Andreas Ruesch im Dezember 2023 interimistisch geleitet hat, wird sich per dann wieder auf die Führung der Abteilung «Vertriebssteuerung Privatkunden» fokussieren. Markus Hipp arbeitet bereits seit über 16 Jahren bei der BKB und verfügt über umfangreiche Kompetenzen und Erfahrungen im Privatkundengeschäft. Seit 2020 ist er als Abteilungsleiter verantwortlich für das gesamte Privatkundengeschäft der BKB. Davor war er in leitenden Funktionen im Filialgeschäft tätig. Insofern kennt er die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aus eigener Erfahrung und ist in Basel auch sehr gut vernetzt. Um seine Fach- und Führungskompetenz abrunden zu können, absolviert Markus Hipp derzeit an der Universität St. Gallen ein Executive MBA, den er voraussichtlich diesen Sommer abschliessen wird. CEO Basil Heeb sagt dazu: «Wir freuen uns, dass wir diese Schlüsselfunktion so rasch und so gut intern besetzen konnten. Markus Hipp bringt nicht nur ein hohes Verständnis für die Kundenanliegen mit, sondern hat in den letzten Jahren auch seine Vertriebskompetenz, Führungsstärke und Umsetzungskraft eindrücklich bewiesen. Mit ihm wollen wir die Position der BKB im Retail und Private Banking weiter ausbauen. Gleichzeitig danke ich René Bürgisser, dass er in der Übergangsphase den Bereich so engagiert und kompetent geleitet hat.» Weitere Informationen zu Markus Hipp können dem CV entnommen werden. Medienmitteilung (PDF)

