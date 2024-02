Europas Börsen verteidigen Hochs - "Beunruhigende Sorglosigkeit"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten haben sich Anleger am Donnerstag mit Engagements an den europäischen Börsen zurückgehalten.

Der Dax bewegte sich am Vormittag zwar kaum, markierte mit 17.711,53 Punkten aber den sechsten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der EuroStoxx50 kletterte um 0,3 Prozent auf ein erneutes 23-Jahres-Hoch von 4898,37 Zählern.

"Es herrscht eine beunruhigende Sorglosigkeit im Markt, die scheinbar durch nichts erschüttert werden kann", warnte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Diese könnte durch die anstehenden Inflationsdaten, vor allem aus den USA, allerdings erschüttert werden.

Am Nachmittag (MEZ) steht der sogenannte PCE-Deflator auf dem Terminplan, der bevorzugte Indikator der US-Notenbank Fed für ihre Geldpolitik. Experten erwarten für Januar eine Teuerungsrate von 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Sollte sich der Rückgang der Inflation weiter verlangsamen, dürfte das den Wetten auf eine Zinssenkung im Mai einen erneuten Dämpfer verpassen, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Brokerhauses Finalto. Er halte diesen Termin bereits jetzt für Wunschdenken.

Kurz vor den Zahlen aus den USA werden die deutschen Verbraucherpreise für Februar veröffentlicht, die voraussichtlich um 2,6 Prozent gestiegen sind. Sollte die Inflation in Deutschland und anderen europäischen Staaten geringer ausfallen als erwartet, werde eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) wahrscheinlicher, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets.

BITCOIN NIMMT ERNEUT KURS AUF REKORDHOCH - ÖL BILLIGER

Beherzter als am Aktienmarkt griffen Investoren bei Kryptowährungen zu. Bitcoin verteuerte sich um bis zu fünf Prozent und lag mit 63.674 Dollar nur noch rund zehn Prozent unter seinem Rekordhoch von 2021. "In jedem anderen Markt wären wir in der 'Lass die Finger von dieser Spekulationsblase'-Situation", sagte Analyst Matt Simpson vom Brokerhaus City Index. "Aber Bitcoin ist in einer Phase parabelförmigen Rally ohne Anzeichen auf ein Ende." Die zweitwichtigste Cyber-Devise Ethereum gewann in der Spitze 5,3 Prozent und war mit 3500,90 Dollar so teuer wie zuletzt vor zwei Jahren.

Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich dagegen um 0,4 Prozent auf 83,36 Dollar je Barrel (159 Liter). Hohe Lagerbestände schürten Spekulationen auf eine nachlassende Nachfrage, erläuterte Analyst Satoru Yoshida vom Brokerhaus Rakuten. Die Aussicht auf eine spätere US-Zinssenkung könnte diese verstärken.

REKORD-KURSSTURZ BEI AMS OSRAM - AIXTRON UNTER DRUCK

Bei den Aktienwerten sorgte AMS Osram mit einem Rekord-Kurssturz von gut 45 Prozent für Aufsehen. Weil dem deutsch-österreichischen Sensor- und Lichtkonzern der wichtigste Kunde für seine neue MicroLED-Technik abgesprungen ist, muss das Unternehmen bis zu 900 Millionen Euro auf eine eigens gebaute Fabrik in Malaysia abschreiben.

In hohem Bogen aus den Depots flogen auch die Papiere von Aixtron. Sie verbuchten mit einem Minus von zeitweise fast 22 Prozent den größten Kurssturz seit gut acht Jahren. DZ Bank-Analyst Armin Kremser kritisierte den Ausblick des Chipanlagen-Bauers als enttäuschend.

Die Titel von Covestro konnten trotz eines Gewinneinbruchs und der fehlenden Aussicht auf eine Dividende knapp zwei Prozent zulegen. Dem Unternehmen zufolge laufen die Gespräche mit Adnoc über eine Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern aus Abu Dhabi weiter. Die Zahlen des Chemiekonzerns spielten nur eine untergeordnete Rolle, sagte ein Börsianer. Entscheidend sei, ob Covestro geschluckt werde.

