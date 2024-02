Relief-Rallye nach PCE Inflation | Okta, Snowflake, Salesforce und HP im Fokus

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Markt: Die Futures an der Wall Street haben sich nach Meldung des PCE-Inflationsindikators merklich erholt. Letztendlich lagen die Daten im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat im Rahmen der Erwartungen. Die Wall Street hatte sich auf heißere Daten eingestellt. Ansonsten fokussiert sich der Markt auf die uneinheitlichen Quartalszahlen, insbesondere aus dem Tech-Sektor. Salesforce konnte die Kursverluste fast wettmachen, mit Best Buy nach den Zahlen im Plus. HP Inc. tendiert nach den Zahlen schwächer, mit Snowflake nach den Zahlen besonders schwach. Okta führt nach robusten Ergebnissen und Aussichten mit einem Anstieg von 25% die Gewinnerliste an.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell