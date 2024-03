Allianz-Aktie: Starkes Dividendenwachstum, neue Aktienrückkäufe und mit 5,6 % Dividendenrendite für mich ein Kauf

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) hat neue Zahlen präsentiert. Aber bereits die angekündigten Kapitalrückführungen sorgen für Aufsehen: Das Management des DAX-Versicherers möchte die Dividende je Aktie auf 13,80 Euro erhöhen. Bei dem nach den Zahlen günstigeren Aktienkurs von 247 Euro läge die Dividendenrendite bei fast 5,6 %.

Hinzu kommen Aktienrückkäufe und insgesamt solide Quartalszahlen bei einem voraussichtlich mindestens stabilen Ausblick. Alles in allem: Gute Gründe, warum die Allianz-Aktie attraktiv erscheint und jedenfalls für mich vor der DAX-Dividendensaison noch einmal ein Kauf sein wird.

Allianz-Aktie: Natürlich mehr als Dividende und Aktienrückkäufe

Aber fangen wir bei den Basics an. Die Allianz lieferte neben einer höheren Dividende und Aktienrückkäufen im Umfang von einer Milliarde Euro auch solide Zahlen. Alleine im vierten Quartal wuchs das Geschäftsvolumen (eine umsatzähnliche Kennzahl) um 7,8 % auf 39,6 Mrd. Euro. Das Gesamtjahr 2023 beendete der Versicherer mit einem Wert von 161,7 Mrd. Euro, der 5,5 % über dem Vorjahreswert gelegen hat.

Beim operativen Ergebnis erzielte die Allianz 14,74 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 6,7 % entsprach. Das Periodenergebnis wuchs im Geschäftsjahr 2023 um starke 31,7 % auf 9,03 Mrd. Euro. Je Aktie entspricht das einem Wert von 22,61 Euro. Aktienrückkäufe führten auch hierbei dazu, dass das Ergebnis je Aktie sogar um überproportionale 33,3 % im Jahresvergleich gewachsen ist.

Bei der Allianz-Aktie stimmten zudem auch die erweiterten Kennzahlen. Mit einer Schaden-Kosten-Quote von 94,9 % ist das Versicherungsgeschäft überaus profitabel. Die bereinigte Eigenkapitalrendite liegt mit 16 % auf einem guten Wert und selbst im Lebensversicherungs-Segment überzeugt das Neugeschäft mit einer Rendite von 5,9 %. Zudem ist auch die Solvency-II-Quote mit 206 % überaus stark und unterstreicht: Die Allianz ist absolut solide kapitalisiert.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet das Management der Allianz-Aktie mit einem operativen Ergebnis von voraussichtlich 14,8 Mrd. Euro. In der Mitte deutet das eher auf Stagnation bei einem möglichen leichten Umsatzwachstum von 0,4 % im Jahresvergleich hin. Allerdings mit der Möglichkeit einer positiven Überraschung: Immerhin gibt es erneut den Prognosekorridor der Schwankungsmilliarde.

Der Blick auf die Bewertung

Kaufenswert erscheint die Allianz-Aktie für mich insbesondere aufgrund der günstigen Bewertung. Bei einem Ergebnis je Aktie von 22,61 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Aktienkurs von 247 Euro bei 10,9. Mit einer Dividendenrendite von 5,6 % ist die Bewertung ebenfalls günstig im historischen Vergleich. Das Ausschüttungsverhältnis beläuft sich auf einen Wert von ca. 61 %. Eine Quote, die vereinbar mit der neuen Dividendenpolitik ist, wonach der DAX-Konzern jedes Jahr ca. 60 % des Ergebnisses je Aktie auszahlen möchte. Eine stabile Dividende soll es dabei in schwierigeren Jahren ebenfalls weiterhin geben, solange die Solvency-II-Quote bei 150 % oder höher liegt.

Zudem kauft die Allianz eigene Aktien im Wert von einer Milliarde Euro zurück. Damit können voraussichtlich etwas mehr als 1 % der ausstehenden Aktien gekauft und eingezogen werden. Aktienrückkäufe sind und bleiben damit ein weiterer Katalysator, der das Ergebniswachstum je Aktie konsequent ankurbeln kann.

Auch die Aussicht auf operative Stagnation oder ein moderates Wachstum zeigen mir: Solide Renditen sind bei der Allianz-Aktie möglich. Für den Moment sind es mindestens 5,6 % Dividendenrendite. Mit Aktienrückkäufen 6,6 % Kapitalrückführungsrendite oder auch 11 % Gewinnrendite. Das ist und bleibt für mich attraktiv und ich werde mir die Anteilsscheine des DAX-Versicherers vor der Dividendensaison wohl noch einmal ins Depot legen.

Der Artikel Allianz-Aktie: Starkes Dividendenwachstum, neue Aktienrückkäufe und mit 5,6 % Dividendenrendite für mich ein Kauf ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024