DAX: Jetzt geht’s ans Eingemachte

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte zum Ende dieser Woche ein frisches Rekordhoch bei 17.816 Punkten, stieß allerdings auch auf eine seit Februar letzten Jahres bestehende Trendlinie und konsolidiert intraday grob seitwärts. Gut möglich, dass an dieser Stelle nun eine längst überfällige Konsolidierung startet.

Diese könnte in einem ersten Schritt auf 17.634 Punkte abwärts reichen, darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie der einstigen Kurszielmarke von 17.500 Punkte. Im Idealfall setzt das Barometer jedoch auf 17.000 Punkte zurück, womit einige im Februar gerissene Kurslücken endgültig geschlossen werden dürften.

Auf der Oberseite wird ein Folgeanstieg nun extrem schwierig werden, könnte aber im Erfolgsfall eine Rallyebeschleunigung auf 18.210 Punkte beinhalten. Die nächsten Handelsstunden dürften sicherlich von erhöhter Volatilität geprägt sein.

Der Wirtschaftsdatenkalender hält noch einige relevante Nachrichten bereit, wie zum Beispiel den S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Februar (endgültig) um 15:45 Uhr, nur 15 Minuten später folgt der ISM-Einkaufsmanagerindex. Um 16:00 Uhr richtet sich der Fokus auf US-Bauausgaben per Januar und das Konsumklima der Uni Michigan per März (endgültig). Die Schlussnachricht bildet wie gewohnt der Commitments of Traders (COT) Report um 21:30 Uhr.