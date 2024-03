Theorie vs. Wirklichkeit: Kann man mit 1 Euro pro Tag Millionär werden?

Mit lediglich einem Euro pro Tag Millionär werden: Sehr schnell erkennen wir unsere Grenzen. Wer lediglich mit dem Sparen seines Geldes diesen Meilenstein erreichen möchte, der müsste alt werden. Ja, sogar sehr alt. Denn eine Million Tage sind bei 365 Tagen im Jahr immerhin 2.739 Jahre. Selbst Jesus Christus wäre heute nicht so reich, wenn er jeden Tag einen Euro auf die hohe Kante gelegt hätte.

Was wir daher benötigen, ist relativ simpel: Rendite. Doch auch hier stellt sich die Frage, ob es realistisch möglich ist. Überlegen wir daher zwischen Theorie und Wirklichkeit, wie man Millionär werden kann, wenn man lediglich einen Euro pro Tag investieren möchte.

Einen Euro pro Tag investieren: Millionär werden möglich?!

Die gute Nachricht ist: Es scheint in der Theorie durchaus mit einem ETF möglich sein, Millionär zu werden. Bei der anfänglichen Berechnungen der Möglichkeiten habe ich zunächst mit einer monatlichen Sparrate von 30 Euro kalkuliert und bin von 8 % Rendite pro Jahr ausgegangen. Bei einem Investment-Horizont von 80 Jahren müsste man zwar alt werden. Aber unter dieser Prämisse wäre sogar ein Vermögen von ca. 2,2 Mio. Euro möglich. Ein erstes Zwischenfazit lautet daher: Ja, die Chance ist real dank des Zinseszinseffekts gegeben.

Es schloss sich natürlich direkt die Frage an, wie lange es unter diesen Prämissen laut Sparplanrechner denn insgesamt dauern würde. Die Antwort, wenn wir den Sparplanrechner leicht umstellen: Es benötigt mit einem Euro pro Tag etwas mehr als 69 Jahre, um die Marke der Million zu knacken. Theoretisch würde das jedoch auch bedeuten: Ab Tag eins der Geburt müsste ein Elternteil konsequent einen Euro beiseitelegen. Oder eben monatlich in einen ETF-Sparplan investieren.

So befriedigend diese Antwort auch ist: Ich möchte mehr. Und so ein Sparplanrechner ist ja bekanntlich ergiebig. Insofern habe ich auch noch einmal überprüft, welche weiteren Möglichkeiten vorhanden sind. Oder wann es schwierig werden würde. Wer lediglich auf 5 % Rendite pro Jahr käme, der benötigt nämlich einen Zeitraum von 100,7 Jahren, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Wer es hingegen auf 6 % Rendite pro Jahr schafft und trotzdem den Markt nicht zu schlagen schafft, benötigt knapp 88 Jahre. Das erscheint noch so gerade möglich. Aber alleine dieser Überblick zeigt, wie wichtig es ist die Zeit und die Rendite im Blick zu behalten.

Im Gegensatz dazu ist eine leicht marktschlagende Rendite ein deutlicher Katalysator. Wer zum Beispiel 10 % Rendite pro Jahr erhält und einen Euro in Aktien oder einen ETF investiert, der würde nach 58,5 Jahren Millionär werden. Mit 15 % Rendite im Jahr wären im Durchschnitt 42,6 Jahre nötig. All diese Zahlen sind natürlich nur rein rechnerisch und laut Sparplanrechner zu verstehen.

Die einfache Antwort: Ja!

Um es daher kurz zu machen: Ja, es ist möglich mit lediglich einem Euro pro Jahr Millionär zu werden. Die Rendite und ein möglichst frühzeitiger Beginn sind jedoch die Katalysatoren, auf die man setzen muss. Wer erst nach 30 Jahren anfängt, der benötigt eine wirklich hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital und wird kaum um einzelne, marktschlagende Aktien herumkommen.

Wenn wir es daher möglichst praktisch sehen wollen, müssen wir sagen: Man kann idealerweise für sein Kind anfangen. Die ebenfalls gute Nachricht ist jedoch: Man besitzt eine Menge Hebel, die man noch bewegen kann. So zum Beispiel, wenn man einfach zwei Euro pro Tag in Aktien oder einen ETF investiert. Der doppelte Einsatz halbiert schließlich die Zeit.

Der Artikel Theorie vs. Wirklichkeit: Kann man mit 1 Euro pro Tag Millionär werden? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

