ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 13 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi begründete seine Kaufempfehlung mit dem defensiven Charakter des Energieversorgers und dem am 21. März anstehenden Kapitalmarkttag. In einem Sektor, der von sinkenden Ergebnisschätzungen betroffen sei, sehe er die begrenzte Ertragsvolatilität von Iberdrola als ein äußerst attraktives Merkmal, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

