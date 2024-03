EQS-News: Vorläufiges Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Vorläufiges Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2023



05.03.2024 / 17:54 CET/CEST

Dynamisches Wachstum und Rekorderlöse von 197 Mio. Euro Brutto-Konzernumsatz: 197,0 Mio. Euro (Vorjahr: 176,4 Mio. Euro, +11,7 %)

Netto-Konzernumsatz: 37,0 Mio. Euro (Vorjahr: 33,6 Mio. Euro, +10,1 %)

EBITDA: 6,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro, -4,6 %)

EBIT: 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro, -30,0 %)

EBT: 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro, +10,0 %)

Assets under Administration: 23,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 21,5 Mrd. Euro, +10,7 %) Hamburg, 05. März 2024 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) hat das Geschäftsjahr 2023 auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Geschäftszahlen mit einem deutlichen Wachstum abgeschlossen. Die Kerngeschäftsbereiche Wholesale (Investment und Versicherung) sowie Regulatory & Technology (Haftungsdach und Vermögensverwaltung) haben die Erlöse des Vorjahres um mehr als 10 % gesteigert.



Der Brutto-Konzernumsatz der Netfonds Gruppe lag bei 197,0 Mio. Euro (Vorjahr: 176,4 Mio. Euro), was einer deutlichen Steigerung um 11,7 % entspricht. Der Netto-Konzernumsatz erreichte 37,0 Mio. Euro (Vorjahr: 33,6 Mio. Euro) und das EBITDA lag mit 6,2 Mio. Euro annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro). Hier sorgten Einmalaufwendungen im Bereich der Sachkosten und die erst in der zweiten Jahreshälfte einsetzende dynamische Entwicklung der Assets für einen gewissen Nachlauf der Erlöse. Ebenso leicht bremsend wirkten die Investitionen in die kontinuierliche Weiterentwicklung der finfire-Plattform u. a. für den Versicherungsbereich.



Die Marge EBITDA / Nettoumsatz erreichte 16,8 % und das EBIT der Netfonds Gruppe belief sich auf 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro). Das EBT verbesserte sich um 10 % und erreichte 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro). Hier spiegelte sich u. a. ein per Saldo positiver Zinsertrag wider.



Hauptumsatzträger waren weiterhin die Geschäftsbereiche Wholesale und Regulatory. Die Assets under Administration inklusive Fonds Advisory entwickelten sich insbesondere im zweiten Halbjahr dynamisch und erreichten mit 23,8 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert. Ebenso dynamisch entwickelten sich die Assets under Management im Bereich Vermögensverwaltung und Fondsmanagement. Im Jahresverlauf wurden mehr als 0,5 Mrd. Euro hinzugewonnen und die Gesamtsumme belief sich zum Jahreswechsel auf rund 3,2 Mrd. Euro. Neben einer positiven Marktentwicklung resultierten die Steigerungen in beiden Bereichen ebenso aus signifikanten Mittelzuflüssen.



Die Erlöse im Versicherungsbereich (ex CareFlex-Geschäft) sind im Jahr 2023 um rund 15 % gewachsen. Bedingt durch die immer weiter fortschreitende Nutzung der finfire-Plattform ist im laufenden Jahr eine noch stärkere Wachstumsdynamik zu erwarten.



Das Interesse und die Attraktivität an der finfire-Plattform wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch weitere strategische Kooperationen, beispielsweise durch den operativen Start mit der Bonnfinanz, nachdrücklich unter Beweis gestellt.



“Das kontinuierliche Wachstum der Assets hat sich auch während des vergangenen Jahres fortgesetzt. Unsere Wachstumstreiber Vermögensverwaltung, Regulatory inklusive Haftungsdach und Fonds Advisory bzw. Fondsmanagement haben sich im Jahr 2023 sehr gut weiterentwickelt. Darüber hinaus bildet die Versicherungsplattform und insbesondere finfire als zentrales Beratungs- und Vertriebstool für Investment- und Versicherungsberater ein starkes Fundament für das vor uns liegende dynamische Wachstum”, so Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG.



Die wichtigsten Kennzahlen stellen sich auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen 2023 wie folgt dar:

in Mio. Euro FY 2023 FY 2022 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 197,0 176,4 +11,7 % Netto-Konzernumsatz 37,0 33,6 +10,1 % EBITDA 6,2 6,5 -4,6 % Marge EBITDA / Nettoumsatz 16,8 % 19,3 % EBIT 2,1 3,0 -30,0 % Gewinn vor Steuern (EBT) 2,2 2,0 +10,0 % Assets under Administration 23.800 21.500 +10,7%

Prognose für das Geschäftsjahr 2024



Für das neue Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand weiterhin von einer dynamischen Entwicklung des Geschäftsvolumens und einem deutlich profitablen Wachstum aus. Die Netfonds Gruppe erwartet einen organischen Anstieg des Netto-Konzernumsatzes um mehr als 10 % auf deutlich über 40 Mio. Euro. Ebenso wird ein starker Anstieg des EBITDA erwartet, da die Skalierbarkeit der finfire-Plattform weiter zunimmt und Segmente wie die Vermögensverwaltung / Asset Management deutlich überproportional wachsen.



Die Veröffentlichung des geprüften und testierten Jahresabschlusses und der detaillierten Jahresprognose ist für Mitte Mai 2024 geplant.



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

Mobil: +49 1522 1954 561

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Weitere Informationen

www.netfonds.de/investor-relations/



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



Die gesamte Expertise der Netfonds Gruppe auf einen Blick

