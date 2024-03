onvista Zins & Zaster Vor der EZB-Sitzung: Wie du von fallenden Leitzinsen profitieren kannst onvista · 05.03.2024, 14:13 Uhr (aktualisiert: 05.03.2024, 14:28 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr) Georg Buschmann

Auf ihrer Sitzung in dieser Woche wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen höchstwahrscheinlich unverändert lassen. Mittelfristig aber dürften sie fallen. So kannst du dich am Anleihemarkt darauf einstellen.

Quelle: Dilok Klaisataporn/ Shutterstock

Gute Nachrichten: Die Inflation in Deutschland geht weiter zurück. Um nur noch 2,5 Prozent verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Februar 2024 gegenüber dem Februar des Vorjahrs. Das zeigen vorläufige Daten des Statistischen Bundesamts, die vergangene Woche veröffentlicht wurden. Es ist der tiefste Stand seit Juni 2021, also seit knapp drei Jahren. Weiterlesen mit Plus-Abo Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Unbegrenzter Zugriff auf alle onvista-Artikel

Exklusive Trading- und Investmentideen

Regelmäßig fundamentale und technische Analysen

Zusätzliche Funktionen und Echtzeitdaten

15 Tage kostenlos testen

Ab 9,90€ / Monat - monatlich kündbar Mehr erfahren Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

Meistgelesene Artikel