Trading-Chance Mercedes-Benz Group: Den Bullen scheint die Puste auszugehen

Im Vorfeld der 2023er-Ergebnisse und des Ausblicks auf das laufende Jahr war die Aktie der Mercedes-Benz Group bereits kräftig gestiegen, auf die Zahlen hin kam es zu einem erneuten Kurssprung. Der Haken dabei: Die Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen und der Ausblick avisiert Stagnation. Da dürften die Short-Seller nur darauf warten, dass den Käufern die Puste ausgeht … und dieser Zeitpunkt könnte nahe sein: Eine Trading-Chance Short.

Der Überlegung unseres vor einem Monat an dieser vorgestellten Short-Trades war zwar richtig, denn wie erwartet ging weder beim Umsatz noch beim Gewinn gegenüber 2022 etwas voran. Die Zahlen lagen zudem im Rahmen der Erwartungen. Und der 2024er-Ausblick avisiert sogar einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) unter dem des Jahres 2023. Aber die Aktie schoss am 22.2., als die Ergebnisse vorgelegt wurden, dennoch massiv nach oben. Was steckte dahinter?

Die Analysten-Kursziele wirken sehr ambitioniert

Die magere Perspektive wurde von der Mercedes-Benz Group mit „Bonbons“ versüßt, indem man die Dividende trotzdem leicht anhob, Aktienrückkäufe avisierte und laut über einen Verkauf von weiteren Daimler Truck-Anteilen nachdachte. Hinzu kam, dass diejenigen Analysten, die nach den Zahlen ihre Kursziele überprüften, teils massiv über dem Kurs liegende Ziele ausgaben. Die Frage ist indes, ob die Anleger das allesamt „schlucken“, denn:

Es fällt auf, dass das durchschnittliche Kursziel für die Aktie noch im Januar bei 80 Euro lag und jetzt auf 90 Euro gestiegen ist, obwohl die 2023er-Ergebnisse nur im Rahmen der Erwartungen lagen und Mercedes-Benz jetzt für 2024 als Ausblick einen stagnierenden Umsatz und einen leicht sinkenden Vorsteuergewinn vorlegte. Zwar wird gerne argumentiert, dass die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-verhältnis von 6,4 für die 2024er-Gewinnschätzung immer noch „billig“ ist. Aber in den Jahren vor den Corona- und Lieferketten-Verzerrungen lag das KGV zwischen 5,5 und 9 … und ein KGV von 9 wäre schnell erreicht, wenn der Ausblick auch nur moderat nach unten korrigiert werden müsste, was alles ist, nur nicht ausgeschlossen.

Den Bullen scheint gerade die Puste auszugehen

Dadurch wirkt auch der Kurssprung, der die Aktie als Reaktion auf ein „alles wie erwartet“ massiv höher trug, sehr ambitioniert und fragil. Zumal die Aktie nicht nur markttechnisch heiß gelaufen ist und nahe an der Super-Hürde notiert, die sich aus den beiden Topps des Jahres 2023 bei 75,92 und 76,10 Euro zusammensetzt. Auch das Bild der Kursbewegungen selbst ist eines, das die bärischen Trader aufmerksam verfolgen dürften, denn:

Wir sehen, dass die Aktie jetzt vier Tage in Folge sogenannte „Dojis“ im Candlestick-Chart ausgebildet hat, d.h. Eröffnungs- und Schlusskurs lagen sehr nahe beieinander. Das ist ein Indiz dafür, dass den Käufern Geld, Zuversicht oder beides ausgeht, so dass sie den erreichten Kurslevel nicht weiter ausbauen können. Das muss nie zwingend bereits das Ende einer Rallye bedeuten. Aber solange es der Mercedes-Benz-Aktie nicht gelingt, diese vorgenannte Widerstandszone 75,92 zu 76,10 Euro deutlicher zu überbieten, ist die Chance auf eine ggf. auch massive Korrektur deutlich größer als auf die Fortsetzung dieser fundamental schwach unterfütterten Kaufwelle.

Short-Trade mit Stop Loss knapp über der Super-Hürde

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 91,690 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 4,0. Den Stop Loss würden wir bei 77,80 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,38 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Mercedes-Benz Group lautet UL138G.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 75,92 Euro, 76,10 Euro

Unterstützungen: 69,50 Euro, 66,10 Euro, 65,28 Euro, 64,51 Euro, 61,20 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Mercedes-Benz Group

Basiswert Mercedes-Benz Group WKN UL138G ISIN DE000UL138G7 Basispreis 91,690 Euro K.O.-Schwelle 91,690 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 4,0 Stop Loss Zertifikat 1,38 Euro

