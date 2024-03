Wolters Kluwer erweitert TeamMate+ um weitere Sprachen für die globale Audit-Lösung

Das preisgekrönte TeamMate+ unterstützt jetzt 19 Sprachen, darunter auch Griechisch und Schwedisch

Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG (CP & ESG) hat die Sprachunterstützung seiner globalen Audit-Lösung TeamMate+ um zwei neue Sprachen erweitert Griechisch und Schwedisch.

TeamMate, ein weltweit führender Anbieter von Audit-Management-Software mit einer Präsenz in mehr als 135 Ländern, unterstützt Auditoren bei der globalen Zusammenarbeit in der von ihnen bevorzugten Sprache der Benutzeroberfläche. Diese mehrsprachige Bereitstellung erfasst und unterstützt prüfungsspezifische Terminologie. Die Cloud-basierte Lösung bietet außerdem Optionen für das Hosting von Daten in mehreren Regionen sowie regionale Vertriebs- und Supportdienste.

Mit dem neuen Update steigt die Zahl der von TeamMate+ unterstützten Sprachen auf 19: Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch und Vietnamesisch.

Frans Klaassen, Seniorvizepräsident und Geschäftsführer von Wolters Kluwer TeamMate, kommentierte: "TeamMate hilft den Prüfungsteams, den Unternehmen die Einblicke und Sicherheiten zu geben, die sie für das Risikomanagement benötigen. In diesem Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung, die Prüfer weltweit zu unterstützen und dabei mit ihrer bevorzugten Sprache zu arbeiten. Wir werden weiterhin in die Ausweitung der unterstützten Sprachen investieren, um die lokale Expertise zu stärken und eine globale Reichweite zu ermöglichen."

Zu den weiteren jüngsten Aktualisierungen des TeamMate+-Expertenportfolios gehört die Aufnahme von ESG-Standards, die auf die Unterstützung von Arbeitsabläufen und Praktiken der internen Revision zugeschnitten sind. Durch den Zugriff auf ESG-Reporting-Standards und -Rahmenwerke wie die Global Reporting Initiative (GRI), das Sustainability Accounting Standards Board (SASB), die EU-Taxonomie und die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) innerhalb der TeamMate+-Umgebung sind Wirtschaftsprüfer nun in der Lage, ESG-Audits zu beschleunigen und die Prüfung der ESG-Berichterstattung von Unternehmen anzuführen.

TeamMate ist Teil des Geschäftsbereichs Corporate Performance & ESG (CP & ESG) von Wolters Kluwer, der von CEO Karen Abramson. Der Geschäftsbereich CP & ESGist der weltweit führende Anbieter von integrierten Softwarelösungen für EHS, Environmental, Social und Governance (ESG) sowie Governance, Risk und Compliance (GRC).Durch innovative Technologien und einzigartiges Fachwissen ermöglicht der Geschäftsbereich CP & ESG Führungskräften, fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen, die den Wandel, die Leistung und das Risikomanagement für eine nachhaltige und widerstandsfähige Welt vorantreiben.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT:WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2023 einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit etwa 21.400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

