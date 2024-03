GNW-Adhoc: ADC Therapeutics gibt die Annahme von Abstracts zur Präsentation auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) bekannt

^Präklinische Daten unterstützen die zukünftige klinische Entwicklung von AWK,

die auf Claudin-6 und NaPi2b abzielen Weitere Präsentationen umfassen klinische und unabhängige präklinische Studien zur Bewertung von ADCT-601, das auf AXL abzielt LAUSANNE, Schweiz, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) hat heute bekanntgegeben, dass Abstracts über seine neuartigen Antikörper- Wirkstoff-Konjugate (AWK) zur Präsentation auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) angenommen wurden, die vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfinden wird. ?Wir freuen uns, auf der Jahrestagung der AACR überzeugende präklinische Daten vorlegen zu können, die die künftige klinische Entwicklung der AWK der nächsten Generation in unserem Portfolio für solide Tumore unterstützen, einschließlich derer, die auf Claudin-6 und NaPi2b abzielen", so Dr. Mohamed Zaki, Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. ?Wir freuen uns auch auf die Ergebnisse unabhängiger Studien, die das Potenzial eines anderen AWK, ADCT-601, der auf AXL abzielt, hervorheben." Einzelheiten zu den Posterpräsentationen von ADC Therapeutics finden Sie im Folgenden: Titel: Preclinical development of a novel camptothecin-based antibody-drug conjugate targeting solid tumors expressing Claudin-6 (Präklinische Entwicklung eines neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugats auf Camptothecin-Basis gegen solide Tumoren, die Claudin-6 exprimieren) Abstract: 3122 Sitzungstitel: Antibody-Drug Conjugates (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate) Datum und Uhrzeit: Montag, 8. April 2024; 13:30 Uhr - 17:00 Uhr PT Ort: Posterabschnitt 21; Tafel Nummer 3 Titel: Preclinical development of NaPi2b-PL2202, a novel camptothecin-based antibody-drug conjugate targeting solid tumors expressing NaPi2b (Präklinische Entwicklung von NaPi2b-PL2202, einem neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat auf Camptothecin-Basis gegen solide Tumoren, die NaPi2b exprimieren) Abstract: 5085 Sitzungstitel: Novel Immunotherapies and Immune Modulation (Neuartige Immuntherapien und Immunmodulation) Datum und Uhrzeit: Dienstag, 9. April 2024; 9:00 Uhr - 12:30 Uhr PT Ort: Posterabschnitt 42; Tafel Nummer 7 Titel: Phase 1b Trial Mipasetamab Uzoptirine (ADCT-601-102) dose escalation in patients with advanced bone and soft tissue sarcomas (Phase-Ib-Studie zur Dosiseskalation von Mipasetamab Uzoptirin (ADCT-601-102) bei Patienten mit fortgeschrittenen Knochen- und Weichteilsarkomen) Abstract: CT059 Sitzungstitel: Phase I Clinical Trials 1 (Klinische Phase-I-Studien 1) Datum und Uhrzeit: Montag, 8. April 2024; 9:00 Uhr - 12:30 Uhr PT Ort: Posterabschnitt 48; Tafel Nummer 9 Titel: Quantitative systems pharmacology modeling of loncastuximab tesirine combined with mosunetuzumab and glofitamab helps guide dosing for patients with DLBCL (Quantitative systempharmakologische Modellierung von Loncastuximab- Tesirin in Kombination mit Mosunetuzumab und Glofitamab hilft bei der Dosierung für Patienten mit DLBCL) Abstract: 875 Sitzungstitel: Application of Bioinformatics to Cancer Biology 1 (Anwendung der Bioinformatik auf die Krebsbiologie 1) Datum und Uhrzeit: Sonntag, 7. April 2024; 13:30 Uhr - 17:00 Uhr PT Ort: Posterabschnitt 36; Tafel Nummer 19 Einzelheiten zu einer unabhängigen Posterpräsentation einer präklinischen Studie zu ADCT-601 finden Sie im Folgenden: Titel: Preclinical anti-tumorigenic evaluation of AXL targeting antibody-drug- conjugate in an adenoid cystic carcinoma cell line xenograft model (Präklinische antitumorale Bewertung eines gegen AXL gerichteten Antikörper-Wirkstoff- Konjugats in einem Xenotransplantationsmodell für adenoid-zystische Karzinome) Abstract: LB022 Sitzungstitel: Late-Breaking Research: Chemistry (Neueste Forschung: Chemie) Datum und Uhrzeit: Sonntag, 7. April 2024; 13:30 Uhr - 17:00 Uhr PT Ort: Posterabschnitt 52; Tafel Nummer 4 Einzelheiten zu einer mündlichen Präsentation der vom NCI geleiteten ADCT-701- Studie finden Sie im Folgenden: Titel: Targeting DLK1, a Notch ligand, with an antibody-drug conjugate in adrenocortical carcinoma (Abzielen auf DLK1, einen Notch-Liganden, mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat bei Nebennierenrindenkarzinom) Abstract: 6573 Sitzungstyp: Minisymposium Sitzungstitel: Molecular, Preclinical, and Clinical Endocrinology 3 (Molekulare, präklinische und klinische Endokrinologie 3) Datum und Uhrzeit: Dienstag, 9. April 2024; 15:05 Uhr - 15:20 Uhr PT Ort: wird noch bekanntgegeben Über ADC Therapeutics ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein weltweit führendes, im kommerziellen Stadium tätiges Unternehmen und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff- Konjugate (AWK). Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern. Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC Therapeutics mehrere AWK in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung. ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://adctherapeutics.com/ und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/adc- therapeutics/). ZYNLONTA(®) ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe- Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie ?können", ?werden", ?sollten", ?würden", ?erwarten", ?beabsichtigen", ?planen", ?antizipieren", ?glauben", ?schätzen", ?vorhersagen", ?potenziell", ?scheinen", ?anstreben", ?zukünftig", ?fortsetzen" oder ?erscheinen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem: der künftige Erfolg und die Ergebnisse der verschiedenen ADCT-Entwicklungsprogramme, die auf der Jahrestagung der AACR vorgestellt wurden, die tatsächlichen Umsätze mit ZYNLONTA(®) für das 4. Quartal 2023, der Erfolg der aktualisierten Unternehmensstrategie des Unternehmens, einschließlich der operativen Effizienz, des Kapitaleinsatzes und der Priorisierung des Portfolios; die Fähigkeit des Unternehmens, den Rückgang der Gesamtbetriebskosten für 2023 und 2024 zu erreichen, die erwartete Liquiditätsreserve bis zum 4. Quartal 2025, die Effektivität der neuen kommerziellen Markteinführungsstrategie, den Wettbewerb durch neue Technologien und die Fähigkeit des Unternehmens, die Umsätze mit ZYNLONTA(®) in den Vereinigten Staaten zu steigern; die Fähigkeit der schwedischen Orphan Biovitrum AB (Sobi(®)), ZYNLONTA(®) im Europäischen Wirtschaftsraum erfolgreich zu vermarkten, sowie die Marktakzeptanz, eine angemessene Kostenerstattung und künftige Einnahmen aus diesem Produkt; die Genehmigung der von Overland ADCT BioPharma eingereichten BLA für ZYNLONTA(®) in China durch die NMPA und künftige Einnahmen daraus, die Fähigkeit unserer strategischen Partner, einschließlich der Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, die behördliche Zulassung für ZYNLONTA(®) in ausländischen Gerichtsbarkeiten zu erhalten, sowie der Zeitpunkt und die Höhe künftiger Einnahmen und Zahlungen an uns aus solchen Partnerschaften; die etwaigen Auswirkungen der von der Universität Miami für ihr IIT in FL gemeldeten Daten; der Zeitplan und die Ergebnisse der klinischen Studien des Unternehmens oder seiner Partner, einschließlich LOTIS 5 und 7, ADCT 601 und 602 sowie der Forschungsprojekte des Unternehmens im Frühstadium der Pipeline; Maßnahmen der FDA oder ausländischer Zulassungsbehörden in Bezug auf die Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens; prognostizierte Einnahmen und Ausgaben; die Verschuldung des Unternehmens, einschließlich der Healthcare Royalty Management- und Oaktree- und Blue Owl-Fazilitäten, und die Beschränkungen, die der Geschäftstätigkeit des Unternehmens durch diese Verschuldung auferlegt werden, die Fähigkeit zur Rückzahlung dieser Verschuldung und die erheblichen Barmittel, die zur Bedienung dieser Verschuldung erforderlich sind; und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle und andere Ressourcen für seine Forschungs-, Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Aktivitäten zu erhalten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, finden Sie im Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F und in den anderen regelmäßigen Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. KONTAKTE: Investoren und Medien Nicole Riley ADC Therapeutics Nicole.Riley@adctherapeutics.com (mailto:Nicole.riley@adctherapeutics.com) +1 862-926-9040 °