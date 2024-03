GNW-Adhoc: iTeos beruft erfahrene Onkologieexpertin Jill DeSimone in seinen Verwaltungsrat

^WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten Pionierarbeit leistet, gab heute die Ernennung von Jill DeSimone zum Mitglied des Verwaltungsrats, wo sie dem Prüfungsausschuss des Unternehmens angehören wird, mit Wirkung zum 7. März 2024 bekannt. ?Es ist für iTeos von größter Wichtigkeit, unseren Verwaltungsrat mit Branchenführern und Onkologieexperten zu erweitern, die über Erfahrungen in den Bereichen Handel, Forschung und Unternehmensportfoliostrategie verfügen. Nach der kürzlich erfolgten Ernennung von David Lee, der von Servier zu uns gekommen ist, freuen wir uns sehr, Jill DeSimone in einer wichtigen Phase der Entwicklung von iTeos in unserem Verwaltungsrat begrüßen zu dürfen. Die einzigartigen Kenntnisse von Frau DeSimone und Herrn Lee werden für unser Unternehmen von großem Wert sein, wenn wir unsere Weiterentwicklung zu einem Biopharmazieunternehmen im späten Entwicklungsstadium fortsetzen", so Dr. Michel Detheux, President und Chief Executive Officer von iTeos. ?Durch die Nutzung seines umfassenden Wissens über die Tumorbiologie hat iTeos ein Portfolio vielversprechender therapeutischer Kandidaten entwickelt, die sich mit wichtigen immunologischen Signalwegen befassen, die an der Entstehung von Krebs beteiligt sind", so Frau DeSimone. ?Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam von iTeos zusammenzuarbeiten und mein globales Geschäfts- und Handelswissen einzubringen, um das Unternehmen auf seinem Weg zu unterstützen, Patienten mit Krebserkrankungen transformative Therapien zu bieten." Frau DeSimone verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der globalen Geschäftswelt der Biowissenschaften und ist bekannt für ihre Rolle als President of U.S. Oncology bei Merck & Co, Inc., wo sie die Onkologiesparte des Unternehmens aufbaute und diese innerhalb von acht Jahren von weniger als 500 Mio. USD Jahresumsatz auf 9 Mrd. USD steigerte. Darüber hinaus leitete sie drei wichtige Produkteinführungen und mehr als 45 Indikationseinführungen, darunter Keytruda(®), das am schnellsten wachsende Produkt in der Geschichte des Unternehmens. Bevor sie zu Merck kam, war Frau DeSimone Senior Vice President of Global Women's Health bei Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. Sie begann ihre Karriere bei Bristol Myers Squibb und übernahm dort zunehmend verantwortungsvollere Positionen, bis sie schließlich als Senior Vice President of U.S. Oncology den ersten von der FDA zugelassenen CTLA-4-Immun-Checkpoint- Inhibitor, Yervoy(®), auf den Markt bringen konnte. Frau DeSimone ist derzeit Verwaltungsratsmitglied bei Affini-T Therapeutics, Inc., Kinnate Biopharma Inc., Oncternal Therapeutics, Inc., Praxis Precision Medicine, Inc. sowie bei der Florida Cancer Specialists Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen, nicht-medizinische Hilfe anbietet, und bei Swim Across America, einer Stiftung, die Zuschüsse für Krebsforschung und Patientenprogramme gewährt. Sie besitzt einen B.S.-Abschluss in Pharmazie von der Northeastern University und absolvierte ein Stipendium an der Wharton School der University of Pennsylvania. Über iTeos Therapeutics, Inc. iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunonkologische Signalwege abzielen, die mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Weg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien. 