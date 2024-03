ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Neil Green lobte in einer ersten Reaktion am Montag die wichtigsten Kennziffern des Immobilienkonzerns als "robust". So habe die wesentliche Ergebniskennzahl AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit, bereinigt um aktivierte Investitionen) sowohl seine als auch die durchschnittliche Analystenerwartung übertroffen, während das Wachstum der Mieteinnahmen am oberen Ende seiner Prognose gelegen habe./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:46 / GMT

