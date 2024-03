Börsenkandidat Reddit peilt Bewertung von 6,4 Mrd Dollar an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore/New York (Reuters) - Das Online-Forum Reddit hofft beim geplanten Börsengang auf eine milliardenschwere Marktkapitalisierung.

Angepeilt werde ein Wert von 6,4 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am Montag mit. Angeboten werden rund 22 Millionen Aktien in einer Spanne von 31 bis 34 Dollar an. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von maximal 748 Millionen Dollar. Die angebotenen Papiere stammen teilweise aus dem Besitz der Alteigentümer. Der mit Spannung erwartete Debüt von Reddit gilt als Test für den Appetit der Anleger auf neue Börsenwerte.

Um Kleinanleger für den Börsengang zu interessieren, reserviert Reddit acht Prozent der angebotenen Aktien für bestimmte Nutzer der Plattform, für Moderatoren sowie Freunde und Familienangehörige der Beschäftigten. Diese Gruppe ist an keinerlei Haltefristen gebunden und könnte ihre Beteiligungen am Tag des Börsendebüts auf den Markt werfen. "Dies ist ein einzigartiger Börsengang", sagte Reena Aggarwal, Direktorin des Psaros Center for Financial Markets and Policy der Georgetown University. "Wie er sich entwickelt, wird zum Teil von der Begeisterung auf der Plattform abhängen."

Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und gilt als einer der Eckpfeiler der Internet-Kultur. In 100.000 verschiedenen Foren, "Subreddits" genannt - tauschen sich Nutzer über alle möglichen Themen aus. Die Bandbreite reiche "vom Erhabenen bis zum Lächerlichen, vom Trivialen bis zum Existenziellen, vom Komischen bis zum Ernsthaften", sagt Mitgründer Steve Huffman.

Gewinne hat die Firma bislang allerdings nicht gemacht. Sie steht nach eigenen Angaben "erst am Anfang der Monetarisierung" des Geschäfts. Im vierten Quartal 2023 waren täglich im Schnitt rund 73 Millionen Personen auf der Plattform aktiv. Die Moderation der Inhalte übernehmen Freiwillige innerhalb der Nutzer.

In die Schlagzeilen geriet Reddit während "Meme"-Kurskapriolen 2021. Damals hatten sich Kleinanleger im Forum "Wallstreetbets" dazu verabredet, Aktien von Firmen zu kaufen, auf deren Kursverfall Hedgefonds in großem Stil gewettet hatten. Das prominenteste Beispiel war der US-Videospielehändler GameStop, deren Titel teilweise zweistellige prozentuale Kursgewinne verbuchten. Mit dieser konzertierten Aktion brockten die Reddit-Nutzer Profi-Anlegern milliardenschwere Verluste ein und trieben einige von ihnen in den Ruin.

