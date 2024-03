Vorab-Download von NIGHT CROWS Global am 11. März

Vorab-Download der PC- und Mobilversion über die offizielle Website, die am 12. März um 13 Uhr offiziell gestartet wird

7 Multi-Utility-Token, die mit Ingame-Gegenständen und "Charakter-NFTs" geprägt werden, die Charakterinformationen enthalten

Unterstützt 6 Blockchain-Netzwerke und 3 Wallets, die das Omnichain-Netzwerk nutzen

Das Blockbuster-MMORPG "NIGHT CROWS", ein von Wemade veröffentlichtes und von MADNGINE entwickeltes Spiel, wird ab dem 11. März als Pre-Download erhältlich sein.

Nutzer können die PC- und Mobilversionen bis zum offiziellen Start am 12. März über die offizielle Website ( https://www.nightcrows.com/en ) herunterladen. Der offizielle Dienst wird am 12. März um 13 Uhr (KST) starten.

NIGHT CROWS ist ein plattformübergreifendes (PC/Mobile) MMORPG, das auf der Unreal Engine 5 basiert. Es bietet eine europäische Welt aus dem 13. Jahrhundert, eine hochwertige Grafik und aufregende Kämpfe mit Glidern.

NIGHT CROWS implementierte Multi-Tokenomics und Charakter-NFTs unter Verwendung der Blockchain-Technologie.

Multi-Tokenomics geht über die Beschränkungen der traditionellen Tokenomics mit nur einem Token hinaus, indem es aus insgesamt 7 Multiutility-Token besteht, die mit Ingame-Assets und -Gegenständen geprägt werden. Die Hauptwährung, CROW, kann zum Kauf von sechs Ingame-Gegenstands-Token verwendet oder auf WEMIX PLAY gehandelt werden. Im Spiel geprägte Utility-Token können gegen CROW getauscht oder verbrannt und dann gegen Ingame-Items zurückgetauscht werden.

Es werden auch "Charakter-NFTs" geprägt, die Charaktere mit umfangreichen Informationen wie Ausrüstung und Fähigkeiten enthalten. Die NFTs können für CROW auf WEMIX PLAY gekauft oder verkauft werden und bieten eine revolutionäre Erfahrung, bei der die Wirtschaft im Spiel mit der realen Welt verbunden ist.

Mit dem Omnichain-Netzwerk unterstützt Wemade die Blockchain-Netzwerke WEMIX3.0, Avalanche, BNB, Ethereum, Kroma, Polygon sowie una Wallet, WEMIX Wallet und PLAY Wallet. Nutzer auf anderen Chains können die fortschrittliche Tokenomics von NIGHT CROWS problemlos nutzen.

Weitere Informationen zu NIGHT CROWS finden Sie auf der offiziellen Website ( https://www.nightcrows.com/en ).

In der Zwischenzeit war die NFT-Kollektion "The Night is Coming", die im Januar zur Feier der weltweiten Vorregistrierung von NIGHT CROWS veröffentlicht wurde, bereits am Tag der Veröffentlichung ausverkauft, was die Vorfreude auf die weltweite Veröffentlichung weiter steigerte.

