AEVIS VICTORIA SA - Fabrice Zumbrunnen wird ab 1. Mai 2024 CEO von AEVIS VICTORIA SA



12.03.2024

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 12. März 2024 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Fabrice Zumbrunnen wird ab 1. Mai 2024 CEO von AEVIS VICTORIA SA Beteiligungsgesellschaft verstärkt Senior Management Team AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt die Ernennung von Fabrice Zumbrunnen, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsleitung der Migros-Gruppe, zum CEO bekannt. Antoine Hubert, Gründer der Gruppe und zusammen mit Michel Reybier Mehrheitsaktionär, wird den Übergang begleiten und anlässlich der Generalversammlung 2025 zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Die Ernennung von Fabrice Zumbrunnen markiert eine neue Phase in der Entwicklung von AEVIS und der Umwandlung in eine Beteiligungsgesellschaft. Seine umfassende Managementerfahrung und sein breites Tätigkeitsspektrum während seiner langjährigen Karriere bei der Migros-Gruppe werden es dem Unternehmen ermöglichen, das Beteiligungsportfolio im Einklang mit der von den Gründern entwickelten Strategie zu entwickeln und zu verwalten. «Wir freuen uns, Fabrice Zumbrunnen in der Geschäftsleitung unseres Unternehmens willkommen zu heissen. Sein Talent und seine Erfahrung werden die langfristige Zukunft unserer Unternehmen und deren weitere Expansion sicherstellen. Wir teilen mit Fabrice die gleichen Werte und den gleichen Unternehmergeist», sagen die AEVIS-Referenzaktionäre Michel Reybier und Antoine Hubert. «Ich weiss das in mich gesetzte Vertrauen sehr zu schätzen und freue mich darauf, zum Wachstum und zur Entwicklung von AEVIS beizutragen. Mit ihrer einzigartigen Vision und Positionierung in den Bereichen Gesundheitswesen, Hotellerie und Immobilieninfrastrukturen wird AEVIS weiterhin innovativen Projekten und Unternehmen den Vorzug geben, die ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten, ganz im Sinne der Mission, für ein besseres Leben zu investieren», betont Fabrice Zumbrunnen. Christian Wenger fügt hinzu: «Als Präsident des Verwaltungsrats war es für mich ein Privileg, AEVIS durch eine Epoche von bemerkenswertem Wachstum zu führen und deren Entwicklung aktiv mitzugestalten. Mit Fabrice Zumbrunnen als neuem CEO wird die Führungsorganisation der AEVIS weiter gestärkt. Nach 12 erfolgreichen Jahren für die AEVIS Gruppe werde ich als Verwaltungsratspräsident auf die Generalversammlung 2025 zurücktreten und das Amt an Antoine Hubert weitergeben. AEVIS steht auf solidem Fundament und ist für die Zukunft gut aufgestellt.» Fabrice Zumbrunnen ist bereits seit Juni 2023 Mitglied des Verwaltungsrats von Swiss Medical Network SA und MRH Switzerland SA, den beiden Hauptbeteiligungen von AEVIS. Während seiner Amtszeit bei Swiss Medical Network leitete er das "Viva-Réseau de l'Arc", das erste integrierte Versorgungsnetz der Schweiz, das vom Kanton Bern, der Versicherungsgruppe Visana und Swiss Medical Network lanciert wurde. Innerhalb der Migros-Gruppe hatte er eine ähnliche Vision mit der Entwicklung von Medbase unterstützt. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA – Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

