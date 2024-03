Gartner® ernennt Juniper Networks zum vierten Mal in Folge zum Leader im Magic Quadrant" für drahtgebundene und drahtlose LAN-Infrastrukturen für Unternehmen 2024

Juniper Networks ist am besten positioniert, was die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit betrifft

Junipers umfassendes Portfolio an KI-nativen kabelgebundenen, drahtlosen, standortgebundenen, Sicherheits- und SD-WAN-Lösungen gewinnt weiter an Dynamik durch außergewöhnliche Kundenattraktivität und prestigeträchtige Branchenanerkennung.

Juniper Networks (NYSE:JNPR), ein führender Anbieter von sicheren KI-nativen Netzwerken, wurde von Gartner, Inc. zum vierten Mal in Folge als Leader im Magic Quadrant 2024 für Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure eingestuft. In der neuesten Iteration dieses Magic Quadrant ist Juniper zum dritten Mal in Folge auch am weitesten in der Kategorie "Vollständigkeit der Vision" positioniert, einem Bewertungskriterium von Gartner, das die Innovation widerspiegelt und Anbieter nach ihrer Fähigkeit bewertet, zu vermitteln, dass sie die geschäftlichen Probleme der Kunden in ihren Zielmärkten verstehen und über die Produkte, Dienstleistungen, Visionen und Strategien verfügen, um diese Probleme zu lösen. Darüber hinaus erhielt Juniper erneut die höchste Bewertung für die "Umsetzungsfähigkeit", ein Bewertungskriterium von Gartner, bei dem die Anbieter nach ihren Produkten und Dienstleistungen, ihrer Reaktionsfähigkeit auf den Markt und ihrer Kundenerfahrung beurteilt werden.

Gartner erklärte: "Magic Quadrants bieten visuelle Momentaufnahmen, detaillierte Analysen und umsetzbare Ratschläge, die einen Einblick in die Richtung, den Reifegrad und die Teilnehmer eines Marktes geben. Die Bewertung des Marktes und seiner Technologie- und Serviceanbieter ist eine geschäftskritische Aufgabe. Die Differenzierung der Anbieter aufgrund von Unterschieden im Betrieb, in der Kundenzufriedenheit, im Grad der Komplexität und in der Strategie kann einen Vergleich der Anbieterangebote schwierig machen. Darüber hinaus entwickelt sich die Gesamtrichtung des Marktes häufig weiter. Die Magic Quadrants von Gartner lösen diese Probleme, indem sie Momentaufnahmen der Märkte und ihrer Teilnehmer bieten und Ihnen dabei helfen, die Stärken und Schwächen der Anbieter mit Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen abzugleichen."

"Wir glauben, dass diese jüngste Anerkennung als Leader durch Gartner den Wert unterstreicht, den unsere Produkte unseren Kunden bieten", sagt Sudheer Matta, Konzernvizepräsident, Products for the AI-Native Enterprise, Juniper Networks. "Durch die Bereitstellung von Full-Stack-Automatisierung, Einblicken und selbstgesteuerten Aktionen hebt sich Mist AI weiterhin vom Rest der Branche durch schnelle Implementierungen, die wenigsten Tickets und die schnellste Problemlösung ab. Die Dynamik, die wir erleben, ist ein wahrer Beweis für unsere Vision, die branchenweit erste KI-native Netzwerkplattform von Grund auf zu entwickeln, um zuverlässige und konsistente Wi-Fi-Erlebnisse zu bieten. Durch den Einsatz von Automatisierung, um zeitaufwändige manuelle Aufgaben zu reduzieren oder zu eliminieren, und durch die Implementierung automatisierter Workflows, um Probleme proaktiv zu beheben, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken, liefern wir durchgängig einen nachgewiesenen Mehrwert und sparen unseren Kunden und Partnern weltweit viel Zeit und Geld."

Darüber hinaus hat Juniper kürzlich einen Rekordumsatz für das Jahr 2023 bekannt gegeben, der das dritte Jahr in Folge ein Geschäftswachstum im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die KI-Native-Unternehmenslösungen von Juniper übertrafen den Markt deutlich, wobei der Umsatz mit kabelgebundenen und drahtlosen Zugangsprodukten, die mit der Mist-Cloud verbunden sind, auf Jahresbasis um fast 70 % stieg.

Und wie von dem 650 Group Wireless LAN Infrastructure Quarterly Market & Long-Term Forecast Report 4Q23, der am 1. März 2024 veröffentlicht wurde, berichtet, setzte Juniper sein starkes Wachstum sowohl Q/Q als auch Y/Y fort, während der Großteil der Branche im vierten Quartal schrumpfte. Darüber hinaus war Juniper der am schnellsten wachsende Anbieter auf Basis des gesamten Kalenderjahres 2022 bis 2023.

Die Lösungen von Juniper werden in 4 der Fortune-10-Unternehmen, 3 der Top-3-Einzelhändler, 2 der Top-5-Fintech-Unternehmen, den weltweit führenden Universitäten und der Nummer 1 im Gesundheitswesen in den USA eingesetzt und tragen zu besseren Verbindungen bei. Die Zahl der öffentlichen Kunden von Juniper steigt in allen Branchen weiter an, und es gibt eine Reihe neuer öffentlicher Erfolgsgeschichten, darunter:

James Cook University Singapur

Seacoast Bank

City of Parkland Florida

ServiceNow

Die Anerkennung von Juniper im Magic Quadrant für den neuesten Bericht über drahtgebundene und drahtlose LAN-Infrastrukturen für Unternehmen erfolgt zusätzlich zu der Tatsache, dass Gartner Juniper Networks kürzlich zum dritten Mal in Folge zum Leader im Gartner Magic Quadrant 2024 für Indoor Location Services ernannt hat.

Als einziger Anbieter, der sowohl bei drahtgebundenne und bei drahtlosen LAN-Infrastrukturen als auch im Magic Quadrant für Indoor Location Services als Leader eingestuft wurde, ist Juniper davon überzeugt, dass seine Lösungen einzigartig positioniert sind, um sowohl Betreibern als auch Endanwendern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Die Automatisierung in den kabelgebundenen und kabellosen Lösungen von Juniper trägt nicht nur dazu bei, Implementierungen zu beschleunigen und bis zu 90 % der netzwerkbezogenen Trouble-Tickets zu eliminieren, sondern unsere Indoor Location Services bieten Kunden und Partnern eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, das kabellose Erlebnis mit Mehrwertfunktionen wie Wegfindung, Asset Location und kontextbezogenen Benachrichtigungen zu personalisieren.

