Newmont - Trendbruch als Hoffnungsschimmer

Alte Trendlinien besitzen oftmals eine „magische“ Anziehungskraft und spielen oftmals irgendwann in der Zukunft wieder eine wichtige Rolle. Ein gutes Beispiel für diese These stellt derzeit der Kursverlauf der Newmont-Aktie dar. Schließlich hat der Goldminentitel im Verlauf der „Kraut und Rüben“-Phase seit dem Frühjahr 2022 einen lehrbuchmäßigen Pullback an den ehemaligen Abwärtstrend seit 2016 (akt. bei 29,52 USD) vollzogen. Auf dieser Basis kam es zu einer dynamischen Gegenbewegung, welche eine klassische „V-Formation“ entstehen lässt (siehe Chart). Dank des nachhaltigen Sprungs über die horizontalen Hürden bei rund 34 USD ist die Trendwende nun vollzogen und es eröffnet sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 4 USD. Unterstützt wird die Wende zum Besseren durch den MACD, der eine deutlich divergente Entwicklung zeigt. Im Monatsbereich notiert der Trendfolger sogar so tief wie zuletzt im Jahr 2015. Während das Tief vom November 2022 bei 37,45 USD bzw. der Abwärtstrend seit Anfang 2023 (akt. bei 40,08 USD) die nächsten Anlaufziele markieren, erlaubt das Corona-Tief vom März 2020 bei 33,00 USD eine engmaschige Absicherung auf der Unterseite.

Newmont (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Newmont

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.