Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 13.03.2024 Kursziel: 9,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,00. Zusammenfassung: H2APEX hat 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von EUR15,3 Mio. erzielt und damit ihre Guidance und unsere Prognose erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Umsatz vervierfacht. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen, kräftig zu wachsen und will einen Umsatz von EUR35 Mio. bis EUR40 Mio. erreichen. Ab 2025 soll der operative Cashflow positiv sein, und ab 2026 strebt H2APEX ein positives bereinigtes EBITDA an. Wir sehen das Unternehmen als Entwickler und zukünftigen Betreiber kompletter Wasserstoffinfrastrukturen sehr gut positioniert, insbesondere nach der EU-Genehmigung für das IPCEI-geförderte 100 MW-Elektrolyseur-Projekt von H2APEX. Wir bestätigen unsere Wachstumsprognosen und empfehlen die Aktie bei einem unveränderten Kursziel von EUR9,00 zum Kauf. First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.00 price target. Abstract: According to preliminary figures, H2APEX generated sales of EUR15.3m in 2023 and thus reached guidance and our forecast. Sales quadrupled compared to the previous year. The company plans to grow strongly in the current year and is guiding towards sales of EUR35m to EUR40m. From 2025, the operating cash flow should be positive, and from 2026 H2APEX is aiming for positive adjusted EBITDA. We see the company very well positioned as a developer and future operator of complete hydrogen infrastructure, especially after the EU approval of H2APEX's IPCEI-funded 100 MW electrolyser project. We confirm our growth forecasts and maintain our Buy recommendation at an unchanged EUR9.00 price target.