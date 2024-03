EEII AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

EEII AG: Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Liquidität sichergestellt



14.03.2024 / 17:46 CET/CEST

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR : Liquidität sichergestellt Zug, 14. März 2024 EEII AG erhält Überbrückungskredit. EEII AG hat zur Überbrückung der Zeit bis zur geplanten Kapitalerhöhung zur Übernahme der Jubin Frères S.A. auf Initiative ihres Hauptaktionärs ein Darlehen mit vollständigem Rangrücktritt erhalten. Damit ist sichergestellt, dass die Gesellschaft unabhängig von ihrem ausgewiesenen Net Asset Value sämtlichen Verpflichtungen weiterhin vollumfänglich nachkommen kann. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch, +41 79 138 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

