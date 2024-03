EQS-News: ecotel communication ag: Wachstum in allen Segmenten – B2B-Geschäft zieht spürbar an

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Jahresbericht

ecotel communication ag: Wachstum in allen Segmenten – B2B-Geschäft zieht spürbar an



14.03.2024 / 08:00 CET/CEST

Umsatz: 106,3 Mio. EUR (+14%)

Rohertrag: 32,1 Mio. EUR (+6%)

Operatives EBITDA: 9,0 Mio. EUR (+2%)

Bereinigtes EPS: 0,94 EUR (Vj. 1,39 EUR)

Dividendenvorschlag: 50% des bereinigten EPS (0,47 EUR je Aktie)

Akquise zweier Großaufträgen mit einem TCV von > 20 Mio. EUR

Zweistelliges Wachstum im B2B-Geschäft für 2024 bis 2026 prognostiziert

Düsseldorf, 14. März 2024

Das Geschäftsjahr 2023 verlief für ecotel insgesamt sehr erfreulich. Die Prognosen wurden insgesamt erreicht oder sogar übertroffen. Mit der Einbringung des Segments nacamar in die gemeisame UPLINK Digital GmbH zum 4. April 2023 wurde die im Jahr 2022 kommunizierte Fokussierung auf die Kernsegmente erfolgreich fortgeführt.



Insgesamt konnte der Umsatz auf 106,3 Mio. EUR (+14%), der Rohertrag auf 32,1 Mio. EUR (+6%) und das operative EBITDA auf 9,0 Mio. EUR (+2%) gesteigert werden.



Im Ergebnis konnte ein Konzernüberschuss in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Vorjahr 67,5 Mio. EUR) ausgewiesen werden. Bereinigt ergibt sich somit ein EPS von 0,94 EUR je Aktie (Vorjahr 1,39 EUR je Aktie).



Die im Geschäftsjahr 2023 durch die Hauptversammlung beschlossene Dividendenzahlung von 66,1 Mio. EUR hat das Nettofinanzvermögen auf 3,7 Mio. EUR (Vorjahr 66,9 Mio. EUR) vermindert und auch die Eigenkapitalquote auf rund 50% (Vorjahr rund 75%) reduziert. Der Konzern ist weiterhin vollständig eigenfinanziert und frei von externen Finanzschulden.



ecotel Geschäftskunden:

Die Fokussierung auf »Cloud« und »Fiber« zeigt Wirkung. Der Umsatz im Segment ecotel Geschäftskunden wuchs mit 46,2 Mio. EUR (Vorjahr 45,6 Mio. EUR) nach Jahren der transformationsbedingten Rückgänge im Geschäftsjahr 2023 erstmals wieder spürbar. Gerade im zweiten Halbjahr zeigten die 2023 geplanten und auch durchgeführten Investitionen in die Wachstumsmärkte »Cloud« und »Fiber« deutliche Vertriebserfolge und erste Umsatzsteigerungen, so dass in diesen beiden Bereichen die Anzahl der Aufträge gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte.



Das operative EBITDA des Segments betrug 7,8 Mio. EUR (Vorjahr 8,3 Mio. EUR). Die zu Beginn des Jahres 2023 angekündigten und erfolgreich umgesetzten Investitionen in die Wachstumsstrategie führten zu diesem Rückgang.



Außerplanmäßige Erträge aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen in Höhe von 3,9 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR), Aufwand aus zahlungsunwirksamen Bewertungseffekten von 0,1 Mio. EUR und einmalige Aufwendungen für Reorganisationsmaßnahmen in Höhe von 0,4 Mio. EUR wurden aus dem EBITDA bereinigt (operatives EBITDA). Das ausgewiesene EBITDA betrug somit 11,2 Mio. EUR (Vorjahr 22,8 Mio. EUR).



Im Dezember 2023 hat sich ecotel in einer Ausschreibung gegen mehr als zehn namhafte Mitbewerber durchsetzen können und den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte gewonnen. Ende Januar 2024 konnte nach erfolgreichen Verhandlungen im zweiten Halbjahr 2023, ein weiterer Großauftrag mit hohem Volumen gewonnen werden. Diese beiden Aufträge, die zusammen einen TCV (total contract value) von über 20 Mio. EUR ergeben, werden im Jahr 2024 sukzessive in die Umsetzung gehen. Hierbei stehen den steigenden, wiederkehrenden Umsätzen zunächst noch Initialaufwände für Investitionen in Hardware und Lizenzen als auch für die Transformation und Bereitstellung der Dienstleistungen gegenüber. Nach einem Hochlauf im Jahr 2024 werden sich diese beiden Aufträge dann ab dem Jahr 2025 vollständig im Umsatz und im Ertrag niederschlagen und zusammen mit der geplanten Vertriebsleistung auch in den Folgejahren zu einem zweistelligen Umsatzwachstum führen.



ecotel Wholesale:

Der Umsatz im Segment ecotel Wholesale stieg im Geschäftsjahr 2023 deutlich um 13,6 Mio. EUR auf 60,1 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf zwei Effekte zurückzuführen: Die Umsätze mit dem ehemaligen Segment easybell werden seit der Veräußerung im Jahr 2022 nicht mehr aus dem Konzern konsolidiert, sondern als Umsätze im Segment ecotel Wholesale ausgewiesen (Effekt: + 6,4 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2023 konnte zudem das Geschäft mit dem netzübergreifenden Handel mit Telefonieminuten (Wholesale) gesteigert werden (Effekt: + 6,1 Mio. EUR) sowie die Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier erfolgreich ausgebaut werden (Effekt: + 0,8 Mio. EUR).



Diese Umsatzsteigerungen führten zu einem Anstieg des Rohertrages um 0,7 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR. Die operativen Aufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant gehalten werden, so dass sich die deutliche Rohertragssteigerung auch direkt im operativen EBITDA auswirkte, welches um 0,6 Mio. EUR auf 1,2 Mio. EUR ausgebaut wurde.



Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen gemeinsam, gemäß der nachhaltigen Kapitalmarktstrategie der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag in Höhe von mindestens 50% des bereinigten EPS zu unterbreiten.



Prognose:

Der Vorstand geht aufgrund der sehr guten Marktchancen und der erfolgreichen Positionierung der Produktpalette davon aus, nach der erfolgreichen Umsetzung der Großprojekte sowie der weiteren Steigerung der Auftragseingänge ein Umsatzwachstum im Geschäftskundensegment von jährlich 10% oder mehr erzielen zu können.



Im Einzelnen erwartet der Vorstand für das Jahr 2024 und darüber hinaus folgende Entwicklungen:

(in Mio. EUR) 2022* 2023 Prognose 2024 Konzernumsatz 92,1 106,3 108 – 112 davon ecotel Geschäftskunden 45,6 46,2 48 – 52 davon ecotel Wholesale 46,5 60,1 50 – 60 Rohertrag 30,3 32,1 33 – 35 davon ecotel Geschäftskunden 29,1 30,2 31 – 33 davon ecotel Wholesale 1,2 1,9 2 – 3 Operatives EBITDA 8,8 9,0 9 – 10 davon ecotel Geschäftskunden 8,3 7,8 8 – 9 davon ecotel Wholesale 0,5 1,2 ~ 1 Konzernüberschuss 67,5 7,4 > 2 Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR) 1,39 0,94 Free Cashflow 72,5 4,0 Nettofinanzvermögen 66,9 3,7 Eigenkapitalquote (in%) 75% 50%

* Vorjahreswerte angepasst.



Für die Jahre 2025 und 2026 erwartet der Vorstand deutliche Umsatzsteigerungen im Segment ecotel Geschäftskunden, da sich die getätigten Investitionen in Vertrieb und vertriebsunterstützende Maßnahmen fortgesetzt positiv auf die Auftragseingänge auswirken, sowie die vorgenannten Großprojekte sich bis dahin voraussichtlich voll im Umsatz auswirken werden. Der Vorstand geht daher davon aus, dass ein Umsatzwachstum im Segment ecotel Geschäftskunden von rund 10 % jährlich erzielbar sein kann. Das operative EBITDA wird in den Jahren 2025 und 2026 aufgrund der beschriebenen Effekte voraussichtlich auf bis zu 15 Mio. EUR gesteigert werden können.





Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »Cloud & Fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





Investor Relations



ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail:



Das Geschäftsjahr 2023 verlief für ecotel insgesamt sehr erfreulich. Die Prognosen wurden insgesamt erreicht oder sogar übertroffen. Mit der Einbringung des Segments nacamar in die gemeisame UPLINK Digital GmbH zum 4. April 2023 wurde die im Jahr 2022 kommunizierte Fokussierung auf die Kernsegmente erfolgreich fortgeführt.

Insgesamt konnte der Umsatz auf 106,3 Mio. EUR (+14%), der Rohertrag auf 32,1 Mio. EUR (+6%) und das operative EBITDA auf 9,0 Mio. EUR (+2%) gesteigert werden.

Im Ergebnis konnte ein Konzernüberschuss in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Vorjahr 67,5 Mio. EUR) ausgewiesen werden. Bereinigt ergibt sich somit ein EPS von 0,94 EUR je Aktie (Vorjahr 1,39 EUR je Aktie).

Die im Geschäftsjahr 2023 durch die Hauptversammlung beschlossene Dividendenzahlung von 66,1 Mio. EUR hat das Nettofinanzvermögen auf 3,7 Mio. EUR (Vorjahr 66,9 Mio. EUR) vermindert und auch die Eigenkapitalquote auf rund 50% (Vorjahr rund 75%) reduziert. Der Konzern ist weiterhin vollständig eigenfinanziert und frei von externen Finanzschulden.

ecotel Geschäftskunden:

Die Fokussierung auf »Cloud« und »Fiber« zeigt Wirkung. Der Umsatz im Segment ecotel Geschäftskunden wuchs mit 46,2 Mio. EUR (Vorjahr 45,6 Mio. EUR) nach Jahren der transformationsbedingten Rückgänge im Geschäftsjahr 2023 erstmals wieder spürbar. Gerade im zweiten Halbjahr zeigten die 2023 geplanten und auch durchgeführten Investitionen in die Wachstumsmärkte »Cloud« und »Fiber« deutliche Vertriebserfolge und erste Umsatzsteigerungen, so dass in diesen beiden Bereichen die Anzahl der Aufträge gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte.

Das operative EBITDA des Segments betrug 7,8 Mio. EUR (Vorjahr 8,3 Mio. EUR). Die zu Beginn des Jahres 2023 angekündigten und erfolgreich umgesetzten Investitionen in die Wachstumsstrategie führten zu diesem Rückgang.

Außerplanmäßige Erträge aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen in Höhe von 3,9 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR), Aufwand aus zahlungsunwirksamen Bewertungseffekten von 0,1 Mio. EUR und einmalige Aufwendungen für Reorganisationsmaßnahmen in Höhe von 0,4 Mio. EUR wurden aus dem EBITDA bereinigt (operatives EBITDA). Das ausgewiesene EBITDA betrug somit 11,2 Mio. EUR (Vorjahr 22,8 Mio. EUR). EUR und einmalige Aufwendungen für Reorganisationsmaßnahmen in Höhe von 0,4 Mio. EUR wurden aus dem EBITDA bereinigt (operatives EBITDA). Das ausgewiesene EBITDA betrug somit 11,2 Mio. EUR (Vorjahr 22,8 Mio. EUR).Im Dezember 2023 hat sich ecotel in einer Ausschreibung gegen mehr als zehn namhafte Mitbewerber durchsetzen können und den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte gewonnen. Ende Januar 2024 konnte nach erfolgreichen Verhandlungen im zweiten Halbjahr 2023, ein weiterer Großauftrag mit hohem Volumen gewonnen werden. Diese beiden Aufträge, die zusammen einen TCV (total contract value) von über 20 Mio. EUR ergeben, werden im Jahr 2024 sukzessive in die Umsetzung gehen. Hierbei stehen den steigenden, wiederkehrenden Umsätzen zunächst noch Initialaufwände für Investitionen in Hardware und Lizenzen als auch für die Transformation und Bereitstellung der Dienstleistungen gegenüber. Nach einem Hochlauf im Jahr 2024 werden sich diese beiden Aufträge dann ab dem Jahr 2025 vollständig im Umsatz und im Ertrag niederschlagen und zusammen mit der geplanten Vertriebsleistung auch in den Folgejahren zu einem zweistelligen Umsatzwachstum führen.Derim Segment ecotel Wholesale stieg im Geschäftsjahr 2023 deutlich um 13,6 Mio. EUR auf 60,1 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf zwei Effekte zurückzuführen: Die Umsätze mit dem ehemaligen Segment easybell werden seit der Veräußerung im Jahr 2022 nicht mehr aus dem Konzern konsolidiert, sondern als Umsätze im Segment ecotel Wholesale ausgewiesen (Effekt: + 6,4 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2023 konnte zudem das Geschäft mit dem netzübergreifenden Handel mit Telefonieminuten (Wholesale) gesteigert werden (Effekt: + 6,1 Mio. EUR) sowie die Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier erfolgreich ausgebaut werden (Effekt: + 0,8 Mio. Diese Umsatzsteigerungen führten zu einem Anstieg des Rohertrages um 0,7 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR. Die operativen Aufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant gehalten werden, so dass sich die deutliche Rohertragssteigerung auch direkt im operativen EBITDA auswirkte, welches um 0,6 Mio. EUR auf 1,2 Mio. EUR ausgebaut wurde. EUR ausgebaut wurde.Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen gemeinsam, gemäß der nachhaltigen Kapitalmarktstrategie der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag in Höhe von mindestens 50% des bereinigten EPS zu unterbreiten.Der Vorstand geht aufgrund der sehr guten Marktchancen und der erfolgreichen Positionierung der Produktpalette davon aus, nach der erfolgreichen Umsetzung der Großprojekte sowie der weiteren Steigerung der Auftragseingänge ein Umsatzwachstum im Geschäftskundensegment von jährlich 10% oder mehr erzielen zu können.Im Einzelnen erwartet der Vorstand für das Jahr 2024 und darüber hinaus folgende Entwicklungen:* Vorjahreswerte angepasst.Für die Jahre 2025 und 2026 erwartet der Vorstand deutliche Umsatzsteigerungen im Segment ecotel Geschäftskunden, da sich die getätigten Investitionen in Vertrieb und vertriebsunterstützende Maßnahmen fortgesetzt positiv auf die Auftragseingänge auswirken, sowie die vorgenannten Großprojekte sich bis dahin voraussichtlich voll im Umsatz auswirken werden. Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »Cloud & Fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten. Investor Relations

ecotel communication ag
Investor Relations
+49 (0) 211-55 007 740
E-Mail: investorrelations@ecotel.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de

14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

