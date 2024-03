EQS-News: Mensch und Maschine Software SE stellt Geschäftsbericht 2023 vor

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mensch und Maschine Software SE stellt Geschäftsbericht 2023 vor



14.03.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rekordzahlen trotz Inflations-Gegenwind

- 40 Jahre MuM: Jubiläums-Dividende 165 Cent / +18%

- Mittlerer EPS-Zielpfad 2024/25E bleibt bei +17% p.a.



Wessling, 14. März 2024 – Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) beschreibt im heute vorgestellten Geschäftsbericht 2023, wie trotz Inflations-Gegenwind und hoher Volatilität des Autodesk-Geschäfts neue Rekordwerte bei Umsatz, Ertrag und Cashflow aufgestellt werden konnten.



Aus nur +0,6% Umsatzsteigerung wurden durch die steigende Dominanz des Eigengeschäfts ein Zuwachs von +4,6% beim Rohertrag, und die bei MuM übliche strikte Kostendisziplin sorgte trotz Inflationsdruck dafür, dass der Nettogewinn pro Aktie (EPS) deutlich überproportional um +11% auf 172 Cent klettern konnte.



Das absolute Highlight war jedoch der operative Cashflow, der mit +30% Zuwachs auf EUR 50,59 Mio bzw. 302 Cent/Aktie sogar noch besser als vorab gemeldet hereinkam. Mit diesem Erfolg im Rücken werden wir der Hauptversammlung am 8. Mai eine Jubiläums-Dividende in Höhe von 165 Cent (Vj 140 / +18%) zum 40. MuM-Firmengeburtstag vorschlagen - wie in den letzten Jahren wahlweise in bar oder als Aktiendividende.



MuM-CFO Markus Pech bleibt auch für die kommenden Jahre optimistisch: „2024 erwarten wir einen Rohertragszuwachs von +8-12% sowie ein Plus von +10-20% auf 189-206 Cent beim EPS. Für die 2024er-Dividende ist eine Erhöhung um +20-30 Cent auf 185-195 Cent geplant. Für 2025 erwarten wir ein stärkeres Wachstum von +12-25% beim EPS und planen +25-35 Cent mehr Dividende.“ Chairman Adi Drotleff ergänzt: „Über den Zwei-Jahreszeitraum 2024/25E bleibt damit unser mittlerer EPS-Zielpfad weiter bei den 2022/23 erreichten +17% pro Jahr.“



Das Titelthema auf dem Umschlag des Geschäftsberichts 2023 ist diesmal:

„Digitaler Zwilling für CAD/CAM: Die Virtuelle Werkzeugmaschine“





14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com