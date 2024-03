EQS-News: Multitude SE: 2023 nach vorläufigen ungeprüften Zahlen mit starkem Umsatzwachstum und Gewinnsprung im Jahr 2023 im Einklang mit Prognose

EQS-News: Multitude SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Multitude SE: 2023 nach vorläufigen ungeprüften Zahlen mit starkem Umsatzwachstum und Gewinnsprung im Jahr 2023 im Einklang mit Prognose



14.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Prognose erreicht: vorläufiges EBIT +44,8 % auf 45,6 Mio. EUR

Umsatzerlöse legen um 8,5 % auf 230,5 Mio. EUR zu

Konzernergebnis steigt um 39,6 % auf 16,4 Mio. EUR und EPS um 34,2% auf 0,51 EUR

Starke Cash-Position

Dividendenvorschlag von 0,19 EUR pro Aktie entsprechend der angestrebten Ausschüttungsquote

Ausblick 2024: EBIT-Prognose von 67,5 Mio. EUR Helsinki, 14. März 2024 – Multitude SE, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, KMU und andere FinTechs anbietet (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) („Multitude“, „Gruppe“ oder „Unternehmen“), gibt die vorläufigen ungeprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr bekannt, die eine starke Entwicklung bei allen Schlüsselkennzahlen zeigen.

Kennzahlen in Mio. EUR 2023 2022 Veränderung in % Umsatzerlöse 230,5 212,5 +8,5 Nettozinsertrag 208,2 198,4 +4,9 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 45,6 31,5 44,8EBIT Konzernergebnis 16,4 11,8 + 39,6 Positive Entwicklung und starke Finanzkennzahlen Die Gruppe zeigte im Jahr 2023 eine solide finanzielle Entwicklung und ein stabiles Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Starke Finanzkennzahlen spiegeln die Widerstandsfähigkeit der Gruppe und ihre Effizienz bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Bedingungen und der Nutzung von Marktchancen wider. Die Umsatzerlöse stiegen um 8,5 % (18,0 Mio. EUR) von 212,5 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 230,5 Mio. EUR im Jahr 2023. Der Nettozinsertrag stieg um 4,9 % (9,8 Mio. EUR) von 198,4 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 208,2 Mio. EUR im Jahr 2023. Um die Transparenz der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung nach einer Änderung der Darstellung des Konzernabschlusses zu verbessern, hat Multitude im Jahr 2023 das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als alternative Leistungskennzahl (APM) eingeführt. In den Vorjahren wurde es direkt in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Multitude's EBIT aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten erreichte 45,6 Mio. EUR im Jahr 2023 im Vergleich zu 31,5 Mio. EUR im Jahr 2022. Der Anstieg des EBIT aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten in Höhe von 14,0 Mio. EUR (44,8 %) ist vor allem auf höhere Umsatzerlöse, ein striktes Kostenmanagement, die Implementierung einer schlankeren Organisation und eine starke Underwriting-Performance zurückzuführen. Kontinuierliche Ausweitung des Geschäfts Multitude setzte 2023 seinen Fokus auf Wachstum fort. Entsprechend erhöhte sich die Bilanzsumme der Gruppe deutlich auf 990,9 Mio. EUR, was einer Differenz von 31,5 % gegenüber 753,2 Mio. EUR im Jahr 2022 entspricht. Der Anstieg der Bilanzsumme ist größtenteils auf den Anstieg der Kundenkredite von 507,1 Mio. EUR per Ende 2022 auf 575,9 Mio. EUR per Ende 2023 zurückzuführen, was einer Zunahme von 68,9 Mio. EUR (13,6 %) entspricht. Aufgrund des Wachstums des Kreditportfolios stiegen die Wertberichtigungen für Kundenkredite um 5,4 % (4,6 Mio. EUR, von 84,6 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 89,3 Mio. EUR). Dabei stiegen auch die Zinserträge um 8,5 % (18,0 Mio. EUR) auf 230,5 Mio. EUR. Der strategische Fokus auf Wachstum zeigte sich auch in der deutlichen Ausweitung der besicherten Kreditvergabe der Gruppe um 194,3 % von 21,1 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 62,1 Mio. EUR. Mit dem Gesamtwachstum der Bilanzsumme geht auch ein Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 85,0 % auf 283,7 Mio. EUR von 153,3 Mio. EUR einher. Starker Nettogewinn Mit dem Anstieg der gesamten Kundenkredite verringerte sich der Deckungsgrad für gefährdete Kredite um 1,6 % von 18,2 % auf 16,6 % im Jahr 2023. Die allgemeinen Verwaltungs- und Personalkosten blieben im Jahr 2023 mit 32,0 bzw. 34,0 Mio. EUR stabil, was zu einem starken Wachstum des Konzernergebnisses für das Jahr 2023 um 39,6 % auf 16,4 Mio. EUR im Jahr 2023 gegenüber 11,8 Mio. EUR im Jahr 2022 führte. Das Gesamtwachstum von Umsatz, Bilanzsumme und Konzernergebnis zeigt, dass der Einsatz von Multitude für mehr Wachstum und ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil des Portfolios Früchte trägt, was die Strategie des Unternehmens klar bestätigt. Starkes Bekenntnis zu weiterem profitablem Wachstum in den kommenden Jahren Mit den Ergebnissen für 2023 hat Multitude das dritte Jahr in Folge seine Prognose übertroffen. Das Unternehmen plant, seinen profitablen Wachstumskurs im Jahr 2024 fortzusetzen, indem es seine Marktposition durch den konsequenten Einsatz von FinTech-Megatrends wie Big Data, KI und Machine Learning ausbaut und skaliert. Darüber hinaus hat Multitude die Erweiterung seiner FinTech-Wachstumsplattform durch die Einführung des neuen Geschäftsbereichs Wholesale Banking gestartet, der von der Multitude Bank im Namen der Gruppe geführt wird. Weiterhin hat sie ein umfassendes Programm für besicherte KMU-Kredite über ihre Geschäftseinheit CapitalBox eingeführt, die als führender Kreditgeber für kleine und mittlere Unternehmen in Europa bekannt ist. Auf der Grundlage dieser Expansionsschritte hat das Management seine EBIT-Prognose von EUR 67,5 Mio. für das Jahr 2024 bestätigt, was ein weiteres Ergebnisplus von rund 50 % bedeutet. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag im November 2023 das Ziel gesetzt, das Konzernergebnis bis Ende 2026 auf 30 Mio. EUR zu steigern. Die Aktionäre der Multitude SE sollen an diesem Unternehmenserfolg angemessen beteiligt werden. Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, zwischen 25 und 50 % des erwirtschafteten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Für das Geschäftsjahr 2023 wird der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,19 EUR pro Aktie entsprechend der angestrebten Ausschüttungsquote vorschlagen. Zusätzlich zu seiner bereits etablierten hohen Resilienz durch die Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten liegt der strategische Fokus von Multitude weiterhin auf der finanziellen Stabilität des Geschäftsmodells und der Reduzierung der Risiken. Pressekontakt: Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de Lasse Mäkelä

Chief Strategy and IR Officer

Tel.: +41 79 371 34 17

E-Mail: Lasse.makela@multitude.com Über Multitude SE: Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Retail Lending (Ferratum), KMU Lending (CapitalBox) und Wholesale Lending (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 212 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „FRU“ notiert. www.multitude.com

