Rücktritt von Roland Friederich als CEO/CFO

Zürich, 14. März 2024 Nach 15-jähriger erfolgreicher Tätigkeit für die Züblin-Gruppe hat Roland Friederich (*1972, D) den Verwaltungsrat über seinen Entscheid informiert, das Amt als CEO/CFO der Züblin per 30. September 2024 niederzulegen. Roland Friederich trat 2008 als Head of Finance & Controlling der deutschen Tochtergesellschaft in die Züblin-Gruppe ein. Nachdem er ab 2014 zusätzlich die Verantwortung für das Reporting des Konzerns übernahm, übte er ab Dezember 2016 die Funktion des CFO aus und übernahm im Juli 2019 zusätzlich als CEO die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft der Züblin. Der Verwaltungsrat bedauert den Entscheid und dankt Roland Friederich bereits an dieser Stelle für sein grosses Engagement und die wertvolle Zusammenarbeit und wünscht ihm viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Die Suche für eine Nachfolge wurde eingeleitet. Die Gesellschaft wird dazu zum gegebenen Zeitpunkt weiter informieren. * * * * * *

