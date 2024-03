Diese deutsche Top-Aktie ist jetzt so günstig wie lange nicht mehr

Das Geschäftsjahr 2023 markiert für Sixt (ETR:SIX2)(WKN: 723132) einen weiteren Meilenstein. Trotz der Herausforderungen, die das Jahr bot, darunter sich verändernde Marktbedingungen im Bereich der Elektromobilität und ein steigendes Zinsniveau, konnte Sixt seine Position nicht nur behaupten, sondern sogar ausbauen.

Sixt setzte seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort und erzielte einen Konzernumsatz von 3,6 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 18,1 % gegenüber dem Vorjahr und 44,7 % im Vergleich zu 2019 entspricht. Besonders hervorzuheben ist, dass alle drei regionalen Segmente von Sixt signifikante Beiträge zum Wachstum leisteten. In Deutschland konnte Sixt mit einem Umsatzplus von 23,6 % seine Marktführerschaft ausbauen. Nordamerika überschritt erstmals die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro, mit einem Wachstum von 18,5 %. Die europäischen Auslandsmärkte verzeichneten ebenfalls ein robustes Wachstum von 14,3 %.

SIXT erweitert Fahrzeugflotte auf Rekordgröße

Im Zuge seines Wachstums erweiterte Sixt seine Flotte auf eine Rekordgröße von durchschnittlich 169.100 Vermietfahrzeugen, gegenüber 138.400 im Vorjahr. Diese strategische Expansion unterstreicht das Engagement von Sixt, seine Marktposition weiter zu stärken und auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen.

Das EBITDA erreichte mit 1,3 Mrd. Euro einen historischen Höchstwert und zeugt aus unserer Sicht von der soliden Verfassung des operativen Geschäfts von Sixt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 464,3 Mio. Euro übertraf das Vor-Corona-Rekordergebnis von 2019 um mehr als 50 % und lag innerhalb der zu Jahresbeginn kommunizierten Prognose. Mit einer EBT-Rendite von 12,8 % hat Sixt seine angestrebte Mindestrendite von 10 % deutlich übertroffen.

Kunden von SIXT wollen noch keine Elektroautos

Trotz des beeindruckenden Wachstums sah sich Sixt im Geschäftsjahr 2023 mit Herausforderungen im Bereich der Elektromobilität konfrontiert. Sinkende Restwerte für elektrische Fahrzeuge führten zu erhöhten Abschreibungen und Verlusten aus Fahrzeugverkäufen in der Größenordnung von rund 40 Mio. Euro. Ferner hat die geringere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Verbrennungsmotoren entgangene Umsätze in substanzieller Höhe verursacht.

In Reaktion auf die veränderten Marktbedingungen hat das Management schnell reagiert. Die Ausflottung elektrischer Fahrzeuge wurde deutlich vorgezogen, und der Anteil solcher Fahrzeuge an der elektrischen Sixt-Flotte wurde bis Ende Februar 2024 signifikant reduziert. Sixt bleibt seiner Strategie treu, elektrische Fahrzeuge in seiner Flotte zu führen, wobei Flexibilität und Kundenbedürfnisse entscheidend für die weitere Entwicklung sein werden.

SIXT bietet eine Dividendenrendite von 4,4 % bzw. 6,1% auf die aktuellen Aktienkurse.

Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung plant der Vorstand, der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 3,90 Euro je Stammaktie und 3,92 Euro je Vorzugsaktie vorzuschlagen. Die Dividendenrendite beträgt 4,4 % für die Stammaktie und 6,1 % für die SIXT-Vorzugsaktie (WKN: 723133) (Stand 15.03.2024).

Merke: Die beeindruckenden Finanzergebnisse, die strategische Flottenerweiterung und die proaktive Anpassung an Marktveränderungen unterstreichen die Resilienz und Innovationskraft von Sixt. Mit seiner starken Marktposition, seiner operativen Exzellenz und seiner Fähigkeit, sich schnell an veränderte Bedingungen anzupassen, ist Sixt bestens aufgestellt, um auch in Zukunft weiter zu wachsen. Wir sind weiterhin überzeugt von der Investmentqualität des Unternehmens.

SIXT ist im 5-Jahresvergleich attraktiv bewertet.

Das aktuelle Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktie liegt bei 2,3. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre lag es bei 3,1 und damit leicht darüber. Parallel dazu ist die Eigenkapitalrendite zu sehen, die bei 21 % liegt. Damit erwirtschaftet das Unternehmen für einen Euro Eigenkapital eine Rendite von ca. 9 % für die Aktionäre, was sich durchaus sehen lassen kann. Noch attraktiver ist die Bewertung der Vorzugsaktie.

Wo liegen die größten Chancen?

Sixt zeichnet sich durch stetiges Wachstum, hohe Margen und ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell aus. Das Unternehmen hat sich als widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen Schwankungen erwiesen, indem es seine Fahrzeugflotte flexibel gestaltet und langfristige Kundenverträge abschließt. Mit einem Umsatzwachstum von 34 % im Jahr 2022 und einer schnellen Erholung nach der COVID-19-Pandemie zeigt Sixt beeindruckende finanzielle Stärke.

Die kontinuierliche internationale Expansion, insbesondere in den USA, und die starke digitale Plattform „ONE“ bieten Sixt Vorteile im Wettbewerb. Hinzu kommt eine beeindruckende Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von rund 69 % und einer Wachstumsrate von rund 16 % pro Jahr.

Sixts engagiertes Management und talentierte Mitarbeiter sind Schlüssel zum Erfolg. Investitionen in Personal und Marketing, vor allem in den USA, sowie strategische Partnerschaften stärken die globale Präsenz. Sixts Firmenethos, geprägt von Familienwerten und langfristigem Denken, fördert kontinuierliche Innovation und nachhaltiges Wachstum.

Wo liegen die größten Risiken?

Trotz der Fähigkeit, auf konjunkturelle Schwankungen zu reagieren, bleibt Sixt ein zyklisches Unternehmen, das von globalen Marktveränderungen beeinflusst werden kann. Herausforderungen wie Halbleiterknappheit und Lieferkettenstörungen könnten die Expansion und Flottenerneuerung beeinträchtigen.

In einem hart umkämpften Markt könnte der steigende Wettbewerb in der Mobilitätsbranche Herausforderungen mit sich bringen. Sixt muss kontinuierlich innovativ bleiben, um seine Marktführerschaft zu behalten. Der Druck, sich in neuen Märkten zu etablieren und gegen globale Konkurrenten zu bestehen, erfordert konstante Anpassung und Investitionen.

Als Autovermieter ist Sixt von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig. Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen in der Reisebranche könnten sich negativ auf das Geschäft auswirken. Die Abhängigkeit von der Automobilindustrie und externen Faktoren wie Kraftstoffpreisen und Umweltgesetzgebung stellt weitere Risiken dar.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Sixt.

