Schnäppchen an der Börse: Diese Aktien könnten die erste Wahl sein!

Im Einkauf liegt der Gewinn, heißt es im Handel. Und auch an der Börse gilt: Je günstiger man eine Aktie einkaufen kann, desto höher ist das Renditepotenzial.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Konzept des Intrinsic Value zu. Dabei suchen Investoren nach den inneren Werten eines Unternehmens und vergleichen diese mit der aktuellen Börsenbewertung. Gibt es Unterschiede, kann sich eine Investitionsmöglichkeit ergeben.

Eine solche könnte sich auch bei den beiden Akteuren BlackRock (WKN: 928193) und PDD Holding (WKN: A2JRK6) auftun, wenn man bereit ist, Risiken in Kauf zu nehmen. Tauchen wir tiefer ein.

Die BlackRock-Aktie

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 verwaltete das Unternehmen die unglaubliche Summe von 10 Billionen US-Dollar. Und die Zeichen stehen stark auf Wachstum: So wurden allein im vierten Quartal knapp 100 Mrd. US-Dollar an neuen Investorengeldern eingesammelt. Damit ist BlackRock eine absolute Ausnahmeerscheinung in der Finanzbranche.

Ein Grund dafür könnte die starke Fokussierung auf sogenannte Exchange Traded Funds sein. BlackRock hat sich in der Vergangenheit früh auf dieses Segment spezialisiert und profitiert nun als Marktführer vom starken Wachstum der gesamten Branche.

Die Vorteile von ETFs erkennen dabei immer mehr Anleger. Die Rede ist von Diversifikation und Kosteneffizienz, ja sogar von einer Demokratisierung der Finanzmärkte. Selbst Warren Buffett bezeichnete ETFs einmal als die wohl beste Möglichkeit für normale Anleger, an den Renditen der Kapitalmärkte zu partizipieren.

An BlackRock ging der Börsenboom der jüngsten Vergangenheit zumindest teilweise vorbei. Seit Jahresbeginn notiert die Aktie leicht im Minus. Dennoch profitiert BlackRock stark von der guten Verfassung der Finanzmärkte.

Das erwartete KGV von knapp 21 erscheint auf den ersten Blick nicht günstig. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein hoher Free Cashflow erwirtschaftet wird. Die Aktie bietet zudem eine saftige Dividendenrendite von 2,5%, was eine solide Einstiegsrendite darstellen kann. Zudem wurde die Dividende seit 2003 regelmäßig erhöht.

PDD Holding

Aktie Nummer 2, die im heutigen Artikel als mögliches Schnäppchen bezeichnet werden kann, ist das chinesische E-Commerce-Unternehmen Pinduoduo. Das Unternehmen ist an der Börse besser unter dem Namen PDD Holding bekannt. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 168 Mrd. US-Dollar befindet sich das Unternehmen auf Augenhöhe mit seinem Rivalen Alibaba (WKN: A117ME).

Ein großer Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten könnte jedoch in der operativen Aufstellung liegen. So ist die PDD Holding stärker auf das Kerngeschäft Online Marketing und Services sowie Transaction Services fokussiert.

Im Kern handelt es sich um eine Plattform für Gruppeneinkäufe, bei der attraktive Preise angeboten werden, je mehr Käufer aktiviert werden. Das Geschäft wird mit der Tochter Temu auch international sehr erfolgreich ausgerollt. Zudem wächst das Ökosystem.

Bei der Bewertung wird zwar ein Aufschlag gegenüber dem Konkurrenten Alibaba verlangt. Mit einem erwarteten KGV von 16,7 (Stand: 27.2.24, Morningstar) ist das Unternehmen angesichts einer Umsatzverdoppelung im letzten Quartal (Q3/2023) aber möglicherweise günstig bewertet. Das PEG-Verhältnis liegt bei nur 0,5.

Der Artikel Schnäppchen an der Börse: Diese Aktien könnten die erste Wahl sein! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von BlackRock. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024