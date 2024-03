EQS-News: STAIDIUM U.S. und CALUVA schließen Partnerschaft, um das Scouting von Sportlern zu revolutionieren

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

STAIDIUM U.S. und CALUVA schließen Partnerschaft, um das Scouting von Sportlern zu revolutionieren



18.03.2024 / 09:00 CET/CEST

STAIDIUM U.S. und CALUVA schließen Partnerschaft, um das Scouting von Sportlern zu revolutionieren

CALUVAs Scouting Plattform wird die auf KI basierende Streaming-Technologie von STAIDIUM integrieren, um Trainern und Scouts aufstrebende Athleten aus aller Welt vorzustellen. DALLAS, 18. März 2024 – STAIDIUM U.S., ein führender Anbieter, von automatisierter, auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierender Technologie, im Streaming von Sport-Events, hat eine Partnerschaft mit CALUVA, einer in Großbritannien ansässigen Scouting-Plattform für Sportler, bekannt gegeben, die darauf abzielt, den Markt für das Scouting von Athleten zu revolutionieren. Die Partnerschaft sieht vor, dass STAIDIUM seine vollautomatischen, KI-gesteuerten Kameras in 20 Sportstätten in ganz Europa installiert, beginnend mit Hockey-, Basketball- und Volleyball-Arenen in Istanbul, Türkei. Diese Kameras werden Aufnahmen von mehr als 20.000 Sportlern der Jugend- und Juniorenligen machen, um deren Fähigkeiten vor Trainern und Scouts von Hochschulen und Profivereinen zu präsentieren. Die Inhalte werden hauptsächlich in der CALUVA-App zu sehen sein, die die STAIDIUM-Technologie nutzt, um umfassende Spielerprofile mit aufbereiteten Highlights und modernsten Leistungsanalysen zu liefern. Dies wird Trainern und Scouts helfen, Talente im Nachwuchsbereich leichter zu entdecken und zu bewerten, vor allem wenn diese von weit entfernten Orten kommen, wo ein persönliches Scouting sehr aufwendig wäre. "STAIDIUMs Ruf als führendes Unternehmen im Bereich des auf KI basierenden Streamings von Sport-Events passt hervorragend zu CALUVAs Mission, das Scouting zu revolutionieren und junge Athleten auf globaler Ebene zu unterstützen", sagte Ferhat Tözünler, Gründer von CALUVA Tech Limited. "Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, das Scouting neu zu definieren und Athleten aus unterschiedlichen Verhältnissen und aus abgelegenen Gebieten Chancen zu eröffnen." CALUVA plant auch den Einsatz von STAIDIUM-Kameras für die Live-Übertragung von Sport-Events. Mithilfe von KI werden diese Kameras das Geschehen auf der Eisfläche oder dem Spielfeld verfolgen, Videos in Echtzeit aufnehmen und streamen – und das alles vollautomatisch ohne jegliches manuelles Eingreifen. Dies ermöglicht es den Abonnenten – Trainern, Scouts und Fans – das Geschehen in Echtzeit zu verfolgen, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden. "Unsere KI-gesteuerte Streaming-Technologie hat das Potenzial, Sportübertragungen zu demokratisieren, da sie außer der Installation und der einmaligen Kalibrierung keinerlei manuelle Eingriffe erfordert", so Dave Cochran, Managing Director von STAIDIUM. "Man kann eine STAIDIUM-Kamera fast überall installieren und mit dem Streaming für eine globale Zielgruppe beginnen, was tiefgreifende Auswirkungen auf das Scouting hat. Wir sind stolz darauf, mit CALUVA zusammenzuarbeiten, um mehr Sportlern auf der ganzen Welt zu helfen, ihr Talent zu präsentieren, gescoutet zu werden und eine Chance auf eine Karriere zu erhalten." Die CALUVA-App wird sowohl auf iOS und Android als auch über caluvasports.com verfügbar sein. Die offizielle Markteinführung inklusive der Inhalte von STAIDIUM ist für später in diesem Jahr geplant. Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie: https://staidium.tv Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sport-Events wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.



Über CALUVA

CALUVA ist eine innovative Sportplattform mit Sitz in Großbritannien, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Scouting zu revolutionieren und Athleten weltweit zu fördern. Die umfassende Plattform von CALUVA bedient mehrere Sportarten und bietet Nachwuchssportlern eine einzigartige Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu präsentieren und ihre sportliche Karriere voranzutreiben. CALUVA ist nicht nur eine Präsentationsplattform, sondern auch der ultimative Partner für Scoutingorganisationen, Proficlubs und Trainer, der die Bewertung von Talenten mit modernster Technologie vereinfacht. CALUVA engagiert sich darüber hinaus für Vielfalt und Inklusion und ist bestrebt, verborgene Talente aus allen Bereichen zu entdecken und sicherzustellen, dass kein Talent unentdeckt bleibt. Kontakt

SPORTTOTAL AGAm Coloneum 250829 KölnTel: +49 (0) 221 7 88 77 0E-Mail: investorrelations@sporttotal.com

18.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

