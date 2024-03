NetApp ernennt Titanin der Technologiebranche Alessandra Yockelson zur Personalleiterin

Yockelson ist eine führende Persönlichkeit im Bereich Human Resources und bringt über 25 Jahre Erfahrung mit, um ein neues Kapitel der NetApp Kultur und des weltweiten Wachstums aufzuschlagen

NetApp (NASDAQ:NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass Alessandra Yockelson als Personalleiterin in das Unternehmen eingetreten ist und CEO George Kurian untersteht. Alessandra Yockelson wird für alle Aspekte der Personal- und Organisationsstrategie verantwortlich sein, einschließlich Talententwicklung und -wachstum, Leistungsmanagement, Teamengagement, Rekrutierung, DEIB sowie Vergütung und Sozialleistungen. Alessandra kommt von Pure Storage zu NetApp, wo sie seit August 2021 als Personalleiterin tätig war und organisatorische Veränderungen leitete, die zu einer globalen Leistungsskalierung führten.

"Ich freue mich, Alessandra bei NetApp willkommen zu heißen, da wir unser Unternehmen und unsere Kultur weiter umgestalten, um das Wachstum zu beschleunigen und unseren Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Aktionären einen Mehrwert zu bieten", sagt George Kurian, CEO von NetApp. "Wir waren schon immer ein Unternehmen, das Top-Talente anzieht und fördert. Alessandra setzt diese Tradition fort und ist bereit, uns in die nächste Phase unserer Personalstrategie zu führen".

Alessandra hat an der São Paulo School of Business Administration der Fundação Getulio Vargas promoviert und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in der Führung globaler Talentorganisationen, der Förderung operativer Exzellenz und der Förderung von Kulturen der Leistung und Verantwortlichkeit. Bevor sie als Personalleiterin zu Pure Storage kam, hatte Alessandra verschiedene Führungspositionen im Personalbereich bei Hewlett Packard Enterprise, Diageo und Philips inne. Sie hat globale Geschäfts- und Kulturtransformationen geleitet, um profitables Wachstum für große multinationale Marken voranzutreiben, und ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich Human Capital Management. Derzeit ist Alessandra im Vorstand des Portfoliounternehmens von Vista Equity Partners, iCIMS, tätig, wo sie strategische Einblicke und Beratung bietet, um kontinuierliche Innovation und operative Exzellenz für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.

"Ich freue mich sehr, in dieser aufregenden Zeit der Innovation und Chancen zu NetApp zu kommen", sagt Alessandra Yockelson, Personalleiterin bei NetApp. "NetApp ist bekannt für seine technologische Führungsrolle, seine Kundenorientierung und seine kollaborative Kultur. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten und vielfältigen Team von NetApp zusammenzuarbeiten, damit unsere Mitarbeiter in einem dynamischen Markt wachsen und gedeihen können."

NetApp hat es sich zur Aufgabe gemacht, Top-Talente anzuziehen, zu entwickeln und zu halten und eine Kultur der Innovation, Integration und Exzellenz zu fördern. Das Unternehmen wurde kürzlich in den Newsweeks World's Most Trustworthy Companies und America's Greenest Companies sowie in den Silicon Valley Business Journals Top 50 Corporate Philanthropists ausgezeichnet.

