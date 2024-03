EQS-News: stock3 AG: 100%-Tochter brokerize stellt API für neue Trading-App finanzen.net tradespot bereit

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News

stock3 AG: 100%-Tochter brokerize stellt API für neue Trading-App finanzen.net tradespot bereit München, 20.3.2024 – Die brokerize GmbH, eine 100%-Tochter der stock3 AG, ist weiter auf Erfolgskurs: Ab sofort nutzt tradespot, die neue Trading-App von finanzen.net, die all-in-one Multi-Brokerage-Schnittstelle der brokerize. Damit können Anleger und Trader ab sofort direkt bei namhaften Online-Brokern handeln, ohne dabei die App verlassen zu müssen. Mit mehr als fünf Millionen Unique Usern zählt finanzen.net zu den reichweitenstärksten Finanz- und Börsenportalen Deutschlands. Mit tradespot bietet finanzen.net nun eine eigene Trading-App an, über die User, dank der Multi-Brokerage-Funktionalität der brokerize, bei vielen namhaften Online-Brokern handeln können. „Mit der finanzen.net tradespot App ist ein spannender Use Case entstanden, der digitale Finanzmedien und Online-Brokerage miteinander kombiniert. Besonders freut uns, dass unsere hauseigenen Software-Development-Kits – die brokerize Elements – in der finanzen.net tradespot App zum Einsatz kommen“, sagt Jakob Horn, Geschäftsführer der brokerize GmbH. „Damit konnten wir das Entwicklerteam von finanzen.net mit einer schnellen Time-to-Market, bei gleichzeitig höchstmöglichen Individualisierungen an das eigene Frontend, unterstützen.“ Mit der Bereitstellung der Trading-as-a-Service-Lösung der brokerize ist es Partnern möglich, einen unkomplizierten Zugang zu Online-Brokern zu erhalten, ohne technische oder operative Anpassungen vornehmen müssen. Maximilian von Richthofen, CEO der finanzen.net Gruppe: „Mit finanzen.net tradespot (www.tradespot.de) verbinden wir unsere Stärken als Finanzexperten und digitales Medienunternehmen in einem neuen Produkt. Wir bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio bestens informiert und inspiriert, unkompliziert und ganz individuell mit dem Online-Broker ihrer Wahl in nur einer App weiterzuentwickeln. Ich danke dem brokerize-Team für die gute Zusammenarbeit und technisch exzellente Einbindung der API-Funktion.“ Mit der Trading-API von brokerize können Website- und App-Anbieter ihre Nutzer mit einem oder mehreren der aktuell folgenden acht Broker verbinden: comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade und Bitpanda. Alle regulatorisch relevanten Vorgänge übernimmt die brokerize GmbH: Als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH ist die brokerize GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird. Die brokerize GmbH bringt damit die notwendige Berechtigung mit, um Wertpapiertransaktionen an die Broker weiterleiten zu dürfen. Mehr unter https://brokerize.com/ Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com Über die finanzen.net Gruppe Mit mehr als 36,4 Mio Visits (IVW 01/2024) und 206,5 Mio. Page Impressions (IVW 01/2024) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über die marktführenden Apps erreichbar. Der finanzen.net Ratgeber gibt wichtige Orientierung für persönliche Anlageentscheidungen. Die finanzen.net GmbH ist Tochter der Axel Springer SE und betreibt Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Zur Gruppe gehören neben dem Neobroker finanzen.net zero auch die digitale Vermögensverwaltung Oskar sowie der Trading-Spezialist Traderfox. Weiterhin hält finanzen.net eine Beteiligung an der Börse Stuttgart Digital. Mehr unter www.finanzen.net. IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Tania Wenisch tania.wenisch@stock3.com

