EQS-News: The Platform Group schließt Anteilserwerb an Mister Spex SE ab

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

The Platform Group schließt Anteilserwerb an Mister Spex SE ab



20.03.2024 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group schließt Anteilserwerb an Mister Spex SE ab



Düsseldorf, 20. März 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“) ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat der Mister Spex SE heute mitgeteilt, dass ihr nunmehr ca. 7,6 % der Anteile an der Gesellschaft unmittelbar zuzurechnen sind. Die Übernahme von 2.656.000 Aktien an der Mister Spex SE (ISIN DE000A3CSAE2) ist damit abgeschlossen.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 19 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 840 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20 Mio. Euro gerechnet.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com