Krypto Steuer Spezial: Staking, Landing, Liquidity Mining, Airdrops & Co. mit @SteuernmitKopf

🕐 Das Video wurde am 20. März 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.



► Darum geht's im Video:

Roland Elias (@SteuernmitKopf) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) behandeln in diesem Video verschiedene steuerliche Aspekte im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Es werden Themen wie die Spekulationsfrist, Verlustverrechnung, Staking, Lending und Airdrops diskutiert. Erfahre, wie Verluste innerhalb eines Jahres gegen Gewinne verrechnet werden können und warum die Gutschriftszeitpunkte beim Staking relevant sind. Entdecke auch den Unterschied zwischen Finanzprodukten und echten Coins sowie das Konzept des Liquidity Mining. Die beiden geben außerdem Tipps gegeben, wie man sich proaktiv auf zukünftige Steuerregelungen und die Steuererklärung vorbereiten kann.



Timestamps:

00:00:00 ► Einleitung

00:02:29 ► First in, first out

00:04:33 ► Verluste verrechnen

00:06:01 ► Staking und Gutschriften

00:10:09 ► Lending und Verfügbarkeit der Coins

00:11:46 ► Airdrops und Spekulationsfrist

00:12:02 ► Hinterlegen als Collateral

00:13:33 ► Lending

00:14:13 ► Ausleihen und Veräußerungsgewinne

00:16:23 ► Unterschied zwischen Finanzprodukten und echten Coins

00:17:42 ► Borrowing, Lending und Liquidity Mining

00:18:29 ► Rechtsmeinungen und Unsicherheiten bei der Besteuerung

00:19:52 ► Wechsel und Deepairing von Kryptowährungen

00:20:42 ► Mögliche Konsequenzen bei Nicht-Versteuerung

00:22:34 ► Grenzen für gewerblichen Handel mit Kryptowährungen

00:23:53 ► Aufwand und Granularität der Steuererklärung

00:26:18 ► Steuerliche Behandlung von Airdrops

00:28:20 ► Steuerliche Auswirkungen von gestaffelten Coin-Zuweisungen

00:30:36 ► Proaktives Handeln und Vorbereitung auf zukünftige Steuerregelungen

00:34:45 ► Angabe von Kryptowährungstransaktionen in der Steuererklärung

00:36:23 ►Bedeutung von DAC8 und MICA für Kryptodienstleister



