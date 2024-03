Warum immer Deutschland? Solide Finanz-Aktie aus Österreich mit niedrigem KGV, hoher Marge und fast 9 % Dividendenrendite!

Vor allem, wenn es um Aktien geht, sollen die Deutschen ja bekanntlich sehr gerne auf heimische Werte setzen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, da sich hierzulande ja nicht gerade wenige attraktive Titel finden lassen.

Wem dies aber etwas zu eintönig ist, könnte meines Erachtens durchaus einmal einen kurzen Blick auf unseren Nachbarn Österreich werfen. Denn auch in der Alpenrepublik lassen sich einige interessante Aktien finden.

Wie zum Beispiel die Papiere der BAWAG Group (WKN: A2DYJN), die aufgrund ihrer derzeit recht hohen Ausschüttungsrendite wohl vor allem bei Dividendeninvestoren in den Fokus rücken könnten.

Klein aber international

Bei der BAWAG Group handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, die unter diversen Marken ihren weltweit 2,1 Mio. Kunden ein breites Sortiment an einfachen und transparenten Finanzprodukten- und Dienstleistungen anbietet.

Ihre Kernmärkte sind dabei Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande sowie Westeuropa und die USA. Man kann dem Finanzunternehmen also durchaus eine internationale Aufstellung attestieren. Wobei die BAWAG Group hier ihr Hauptaugenmerk auf organisches Wachstum, M&A, Minderheitsbeteiligungen und Partnerschaften legt.

Aber auch ertragssteigernde Übernahmen, eine laufende Optimierung der Prozesse, eine disziplinierte Kreditvergabe sowie ein proaktives Management und die Minderung nicht finanzieller Risiken gehören mit zu den Eckpfeilern ihrer Strategie.

Solide Ergebnisse und sehr hohe Marge

Man kann es nicht anders sagen, aber das vergangene Jahr ist für die BAWAG Group äußerst erfolgreich verlaufen. Aus Umsatzerlösen in Höhe von 1,53 Mrd. Euro konnte die Finanzholding immerhin einen Nettogewinn von 683 Mio. Euro generieren. Womit die Ergebnisse von 2022 damit um 15 bzw. 34 % übertroffen werden konnten. So konnte man es den vorläufigen Zahlen für 2023 entnehmen, die bereits am 01.02.2024 veröffentlicht wurden.

Interessant finde ich hierbei Folgendes. Betrachtet man sich den letzten Fünf-Jahres-Zeitraum, so konnte die BAWAG Group hier bereits mit einer sehr guten durchschnittlichen Nettomarge von 32,65 % glänzen. Anhand der obigen Zahlen können wir aber erkennen, dass sich diese im letzten Jahr dann aber sogar auf einen Wert von 44,64 % erhöht hat. Was in Sachen Profitabilität meiner Ansicht nach sicherlich als ausgezeichnet betrachtet werden kann.

Der CEO von BAWAG, Anas Abuzaakok, kommentierte die vorläufigen Finanzergebnisse unter anderem mit den Worten: „Wir haben alle unsere 2023 Ziele erreicht, und das trotz eines Umfelds, das von einer gedämpften Markt- und Verbraucherstimmung geprägt war.“

Aktie und Ausblick

Die BAWAG-Aktie konnte offensichtlich von den 2023er-Zahlen profitieren und notiert aktuell mit 56,75 Euro (19.03.2024) um 18 % höher als Anfang Januar. Damit ist ihr Kurs im Moment nicht mehr weit von seinem bisherigen Höchststand entfernt, den er am 28.02.2023 mit 58,95 Euro markierte.

Das BAWAG-Management hat sich übrigens aufgrund der guten Ergebnisse dazu entschlossen, die Dividende signifikant anzuheben. Und zwar steigt die Ausschüttung um 35 % von 3,70 auf jetzt 5,00 Euro je Aktie an. Damit bieten die BAWAG-Papiere auf ihrem aktuellen Kursniveau zumindest Neueinsteigern eine anfängliche Dividendenrendite von 8,81 %.

Und wie sieht es mit der aktuellen Bewertung aus? Für diese können wir bei einem vorläufigen Ergebnis je Aktie (EPS) für 2023 von 8,31 Euro derzeit ein sehr niedriges KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,8 ermitteln.

Beim Ausblick auf das laufende Jahr rechnen die Experten von MarketScreener sowohl beim Umsatz als auch beim Nettoergebnis mit einer weiteren kleinen Steigerung. Sodass man wohl davon ausgehen kann, dass die Dividende mindestens auf ihrem aktuellen Niveau verharren sollte.

Die BAWAG-Aktie könnte mit ihrer Kombination bestehend aus einer niedrigen Bewertung und einer sehr hohen Dividendenrendite in meinen Augen interessant erscheinen. Hinzu kommen die globale Aufstellung und eine nach vorne gewandte Strategie. Somit könnte also eventuell ja auch mal ein österreichischer Wert den Weg in ein deutsches Aktiendepot finden.

Der Artikel Warum immer Deutschland? Solide Finanz-Aktie aus Österreich mit niedrigem KGV, hoher Marge und fast 9 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024