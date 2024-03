Aktien Asien/Pazifik: Rally in Japan und Hongkong nach Fed-Aussagen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zumeist Rückenwind aus den USA erhalten. Die positiv gewerteten Signale der US-Notenbank Fed trieben von Australien über Japan bis nach Hongkong die Kurse an. Nur an den Festlandbörsen in China ging es verhalten zu.

Die Andeutungen der Fed wurden auch in Asien so ausgelegt, dass drei am Markt erwartete Zinssenkungen in diesem Jahr realistisch sind. In Tokio kam der Nikkei-225 mit deutlichen Kursgewinnen aus seiner feiertagsbedingten Pause vom Vortag. Der japanische Leitindex schloss 2,03 Prozent höher bei 40 815,66 Punkten. Er festigte damit weiter sein Rekordniveau, ähnlich wie die US-Leitindizes Dow Jones Industrial sowie S&P 500 am Vorabend.

In Hongkong konnte der Hang Seng mit dem Nikkei in etwa Schritt halten, indem er zuletzt um gut zwei Prozent auf 16 883,55 Zähler stieg. Eine Rally im bedeutenden Technologie-Sektor galt dort als Kurstreiber, nachdem die Nasdaq-Börse am Vorabend in den USA schon stark angezogen hatte. Aktienrückkäufe von Tencent und ein starker Ausblick des US-Chipkonzerns Micron galten außerdem als Branchentreiber.

Die Rally erstreckte sich auch nach Australien, wo der S&P/ASX 200 um 1,12 Prozent auf 7781,97 Punkte anzog. Nur an den chinesischen Festlandbörsen blieb der Handel verhalten. Der Auswahlindex CSI 300 gab dort um 0,12 Prozent auf 3581,09 Punkte nach./tih/jha/