DocMorris AG: Signifikante Ergebnisverbesserung in 2023; E-Rezept in Deutschland ist Standard



21.03.2024 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Frauenfeld, 21. März 2024 Medienmitteilung Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Signifikante Ergebnisverbesserung in 2023; E-Rezept in Deutschland ist Standard Umsatz- und Ergebnisziele 2023 erreicht

Wachstums-Trendwende bezüglich Umsatz und aktiven Kundenstamms vollzogen

Break-even-Programm erfolgreich fortgesetzt und Basis für nachhaltige Profitabilität gestärkt

Volldigitaler Einlöseweg für E-Rezepte durch gematik bestätigt

Ausblick: Aussenumsatzwachstum über 10 Prozent und Verbesserung des bereinigten EBITDA auf CHF 0 Mio. bis minus CHF 35 Mio. DocMorris setzte das Break-even-Programm im Jahr 2023 erfolgreich fort. Mit der Erhöhung der Bruttomarge, der Produktivität und der Marketingeffizienz sowie mit strukturellen Kosteneinsparungen gelang es, das bereinigte EBITDA signifikant um CHF 50.6 Mio. auf minus CHF 34.9 Mio. zu verbessern (weitergeführte Geschäftsbereiche, d.h. ohne Schweizer Geschäft). Damit hat DocMorris das angestrebte Ergebnisziel für 2023 erreicht. Per Ende Jahr stieg die Zahl der aktiven Kunden auf 9.1 Millionen[1]. Der Aussenumsatz[2] belief sich auf CHF 1'037.5 Mio. und liegt mit minus 7.4 Prozent in Lokalwährung gegenüber dem Vorjahr am oberen Ende der im Oktober 2023 präzisierten Erwartungen. DocMorris hat im zweiten Halbjahr 2023 den Wendepunkt erreicht und die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum gefestigt. Positive Ergebnisentwicklung in den Segmenten

In Deutschland führte der Fokus auf profitable Kundengruppen zu einem Rückgang des Aussenumsatzes von 7.2 Prozent, wobei im vierten Quartal dank intensivierten Kundenbindungsmassnahmen der Wendepunkt erreicht wurde. Im Gesamtjahr 2023 erwirtschaftete DocMorris in Deutschland einen Aussenumsatz von CHF 975.4 Mio. Durch das Break-even-Programm verbesserte sich das bereinigte EBITDA um CHF 41.7 Mio. auf minus CHF 31.8 Mio. In Spanien und Frankreich konzentrierte sich DocMorris darauf, ein noch besseres Kundenerlebnis zu schaffen, um profitablere Kunden zu gewinnen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Segment Europa im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 62.1 Mio. Im Zuge des Break-even-Programms konnte das bereinigte EBITDA um CHF 8.9 Mio. auf minus CHF 3.0 Mio. verbessert werden. Kapitalstruktur signifikant gestärkt und Strategie abgesichert

Im Rahmen des Verkaufs des Schweizer Geschäfts an die Migros-Tochter Medbase im Mai 2023 wurde Zur Rose Group AG in DocMorris AG umbenannt. Mit dem Mittelzufluss aus dieser Transaktion von insgesamt rund CHF 360 Mio. (inkl. Earn-out von CHF 47 Mio.) sicherte DocMorris ihre Strategie ab, um optimal für das E-Rezept in Deutschland und die Digitalisierung im Gesundheitswesen positioniert zu sein. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr markant um 17.8 Prozentpunkte auf 49.7 Prozent per Ende 2023. Der Verkauf der Betriebsliegenschaft in Frauenfeld, dessen Vollzug bis Mitte Jahr erwartet wird, wird die Liquidität weiter stärken. Volldigitaler E-Rezept-Einlöseweg für Online-Apotheken

Seit dem 1. Januar 2024 ist das E-Rezept in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland verpflichtend. Der elektronische Verordnungsweg hat sich binnen kürzester Zeit zum neuen Standard entwickelt: Bis heute haben über 84’000[3] medizinische Einrichtungen – dies entspricht rund 85 Prozent[4]aller medizinischen Einrichtungen – bereits mehr als 115 Millionen3 elektronische Rezepte ausgestellt. Die Zahlen werden im Laufe des Jahres 2024 noch weiter ansteigen. Zudem steht in Kürze ein volldigitaler Einlöseweg mit enormem Marktpotenzial zur Verfügung. Mit dem eHealth-CardLink, basierend auf einer Innovation von DocMorris, wird ein eigenständiges Produkt mit der Telematikinfrastruktur verbunden, das die mobile Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ohne PIN per NFC-Technologie (Near Field Communication) ermöglicht. Patienten können damit ihre E-Rezepte über das Smartphone ortsunabhängig einsehen und einlösen. Die finale eHealth-CardLink-Spezifikation wurde diese Woche durch die gematik publiziert. Darauf hat DocMorris den Antrag zur Zertifizierung eingereicht. Dieser einfache, bequeme und sichere Einlöseweg ist bereits in der DocMorris-App integriert. Der Einlöseweg wird freigeschaltet, sobald die in Kürze erwartete Zertifizierung durch die gematik erfolgt ist. DocMorris hat im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rezepts eine crossmediale Marketingkampagne mit der Familie «Gesundberg» lanciert. CO2-Emissionen um 13 Prozent reduziert

Im dritten Nachhaltigkeitsbericht 2023 kann DocMorris weitere substanzielle Fortschritte vorweisen. Das Unternehmen erreichte seine Ziele in den vier strategischen Säulen – Healthier People, Sustainable Planet, Caring Company und Reliable Partnerships – und setzte sich ambitionierte neue Ziele für 2024. Im Jahr 2023 senkte DocMorris die CO2-Emissionen um 13 Prozent, reduzierte ihren bereits niedrigen Gender-Pay-Gap, stärkte das Bewusstsein für Cybersicherheit unter den Mitarbeitern und implementierte einen Verhaltenskodex für Lieferanten. Ausblick

Der Hochlauf des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland ist noch nicht vollständig abschätzbar. DocMorris erwartet indikativ für das Geschäftsjahr 2024 eine Erhöhung des Aussenumsatzes um mehr als 10 Prozent (inklusive E-Rezept);

eine Verbesserung des bereinigten EBITDA auf CHF 0 Mio. bis minus CHF 35 Mio. (inklusive E-Rezept);

Investitionsausgaben von CHF 30 Mio. bis CHF 40 Mio. Mittelfristig wird weiterhin eine EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8 Prozent anvisiert. Der Geschäftsbericht und der Nachhaltigkeitsbericht wurden heute publiziert und können hier als PDF heruntergeladen werden. Kennzahlen, in Mio. CHF 2023 2022

angepasst 1) Aussenumsatz 2) 3) 1’037.5 1’159.5 Aussenumsatz in % zum Vorjahr in Lokalwährung 2) 3) -7.4% -11.8% 4) Aussenumsatz in % zum Vorjahr 2) 3) -10.5% -18.0% 4) Nettoumsatz 3) 966.9 931.0 Nettoumsatz in % zum Vorjahr 3) 3.9% -15.8% 4) Nettoumsatz 969.5 931.0 Nettoumsatz in % zum Vorjahr 4.1% -15.8% 4) Bruttomarge in % des Nettoumsatzes 21.0% 17.2%

Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen

(EBITDA bereinigt) -34.9 -85.5 in % des Nettoumsatzes 3) -3.6% -9.2% Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) -38.4 -92.6 in % des Nettoumsatzes -4.0% -9.9% Betriebsergebnis (EBIT) -83.2 -140.0 in % des Nettoumsatzes -8.6% -15.0% Unternehmensergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen -117.6 -171.1 in % des Nettoumsatzes -12.1% -18.4% Unternehmensergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen 199.8 0.0 Unternehmensergebnis 82.3 -171.1 in % des Nettoumsatzes 8.5% -18.4% Eigenkapital 430.5 350.8 in % der Bilanzsumme 49.7% 31.9% Investitionen 27.7 46.6 Personalbestand in Vollzeitstellen 1'453 1’865 1) Angepasst aufgrund der Veräusserung des Schweizer Geschäfts. 2) Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. 3) Um die Zahlung von in früheren Jahren erfüllten Leistungsverpflichtungen bereinigter Umsatz in 2023. 4) Aufgrund der Veräusserung des Schweizer Geschäfts und zwecks Vergleichbarkeit wird das Umsatzwachstum in Prozent zum Vorjahr basierend auf den angepassten Umsätzen in 2021 (exkl. Segment Schweiz) berechnet. Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt. Speaker: Walter Hess (CEO) and Marcel Ziwica (CFO) Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:

https://webcast.meetyoo.de/reg/dWB5oXS9hkxP

Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit persönlichen Einwahldaten. Bitte wählen Sie sich ca. 5 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein. Link zum Livestream der Präsentation:

https://www.webcast-eqs.com/docmorris-2023-fy

Ton und Präsentation im Webbrowser. Teilnehmende am Telefon schalten den Browser-Ton bitte stumm.



Das Playback wird nach der Konferenz unter dem gleichen Link verfügbar sein. Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 16. April 2024 Q1/2024 Trading Update 2. Mai 2024 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. [1] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert. [2] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. [3] Quelle: gematik [4] Quelle: KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung

