Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.08.2025 / 16:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
18. August 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 15. August 2025 wurden insgesamt 1.959 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
12.08.20251.13940,721646.381,90Xetra
12.08.202582040,730033.398,60CBOE Europe (CEUX)
Gesamt1.959
 		40,725179.780,50
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 15. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.436.967 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2185382 18.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden